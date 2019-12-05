"Швабе" показывает в Москве светотехнические решения для энергоэффективных городов

На Международном форуме «Электрические сети» холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех показывает светотехнические решения для модернизации городского освещения в рамках комплексного проекта «Умный город». Энергетики, представители органов власти и бизнеса знакомятся с уличными светильниками серии ДКУ.

В составе объединенной экспозиции радиоэлектронного комплекса (РЭК) Госкорпорации Ростех расположены уличные светильники ДКУ1-SMART «Швабе». В числе преимуществ – малое электропотребление, возможность передачи данных центру управления и функция удаленного изменения яркости от 0 до 100%, в том числе со смартфона или любого другого мобильного устройства по интернету. С продукцией ознакомились министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

«На форуме холдинг предлагает конкретные решения в области электроэнергетики. При экономном потреблении электроэнергии наши светильники обеспечивают высокую эффективность работы автоматизированной сети наружного освещения. Замена старых моделей новыми повышает безопасность и комфорт граждан, а также сокращает затраты городского бюджета на обслуживание», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Разработчик и производитель представленной продукции Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова холдинга. Светотехника предприятия установлена в ряде российских городов, в том числе в Нижнем Тагиле, где реализуется программа «Светлый город» – часть экосистемного проекта «Умный город». Модернизация сети наружного освещения, помимо прочего, позволила снизить аварийность и смертность при ДТП на 30–40%.

«Электрические сети» – отраслевая площадка для демонстрации новых технологий и разработок для электроэнергетики. Мероприятие продолжит работу до 6 декабря.