"Умные сети" и новые возможности энергетики обсудили на полях Международного форума "Электрические сети"

Новые возможности, которые открывают перед отраслью «умные сети», обсудили участники круглого стола, прошедшего 4 декабря на полях Международного форума «Электрические сети». В дискуссии приняли участие представили компаний сферы энергетики, отечественные и зарубежные производители оборудования и программного обеспечения для создания «умных сетей».

В ходе обсуждения эксперты искали ответы на ряд актуальных для дальнейшего развития отрасли вопросов — каковы перспективы роста эффективности бизнес-процессов в результате применения цифровых решений в отрасли, какой комплекс мероприятий необходим для внедрения «умных сетей», какими методами можно оценить рентабельность инноваций и срок окупаемости инвестиционных проектов, связанных с созданием «умных сетей».

Заместитель генерального директора компании «Россети» Леонид Неганов подчеркнул, что у темы «умных сетей» есть две основных составляющих: технологическая и организационная.

«Именно в части организационной для нас важен опыт зарубежных коллег. «Умные сети» предполагают некоторое изменение подхода. Мы к этому готовимся технологически. Поэтому очень ценно, что в нашей дискуссионной панели принимают участие зарубежные коллеги, которые в этом направлении сделали конкретные шаги. Этот опыт для нас важен, и мы должны его учесть в рамках разработки стратегии развития электросетевого комплекса», - заявил он.

Участники круглого стола отметили, что наступление промышленной революции 4.0 принципиально изменило концепцию взаимодействия между потребителями и производителями электроэнергии. Первые, с одной стороны, нуждаются в большем количестве энергии, хотят получать ее своевременно и в нужных объемах; с другой - в поисках вариантов экономии активно развивают собственную генерацию электроэнергии. Так, в Германии с 2 000 года число генераторов электроэнергии увеличилось с 30.000 до 1.600.000. Происходит децентрализация рынка, процесс генерации и распределения электроэнергии движется в направлении создания «энергооблака», а традиционным компаниям в сфере энергетики, по мнению зарубежных экспертов, предстоит со временем пройти путь трансформации к мультисервисным провайдерам. Запрос на развитие малой энергетики и технологий «умных сетей» есть и у представителей отрасли и бизнеса, так как внедрение цифровых решений позволит снизить текущие расходы, улучшить процессы управления и мониторинга, повысить энергоэффективность, качество и надёжность энергоснабжения.

Зарубежные эксперты поделились с участниками круглого стола своим опытом внедрения проектов и реализации стартапов в сфере «Smart grid» в энергосистемах других стран, рассказали о достижениях и тех барьерах, с которыми приходится сталкиваться. В числе новых вызовов - отсутствие систем управления микросетями и необходимость разработки отдельных регуляторных документов для нового сегмента рынка генерации и передачи электроэнергии. Кроме того, длительный период окупаемости многих стартапов в сфере создания «умных сетей» требует стимулирующего регулирования, при котором государство будет выступать драйвером внедрения новых технологий.

В России сегодня также активно применяются цифровые решения в электроэнергетике. В частности, запущены пилотные проекты «умных сетей» в Калининграде и Уфе. Кирилл Юркин, генеральный директор компании «Россети Янтарь», рассказал о пилотном проекте «Цифровой РЭС» в Калининградской области.

«В результате реализации трех этапов этого проекта время локализации технологических нарушений сократилось с 1,5 часов до 1 минуты, процент наблюдаемости вырос с 30 до 95. А потери электроэнергии снизились с 21 до 9 %», - подчеркнул Кирилл Юркин.

Он также отметил, что с учетом результатов этот опыт будет масштабироваться и на другие города и регионы страны. А в Калининграде уже запущен новый аналогичный проект в кабельных сетях.