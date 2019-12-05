В отеле InterContinental состоялась ежегодная встреча операторов шельфовых проектов со своими подрядчиками

Партнеры "Россетей" обсудили
5 декабря 2019, 16:38
Рубрика: Мероприятия
Метки: НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ – 2019
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
5 декабря состоялась четырнадцатая ежегодная конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе» (Нефтегазшельф-2019) – традиционная встреча нефтяников и газовиков со своими подрядчиками и поставщиками.
В мероприятии приняли участие представители компаний: ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», ООО «Газпром 335», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД», ООО «ТОТАЛЬ ВОСТОК», АО «Арктикморнефтегазразведка», ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпромнефть-Сахалин», ООО «Газпром инвест», ООО «РН-Эксплорейшн», ГУП РК «Черноморнефтегаз», АО «Коцнерн ВКО «Алмаз-Антей» и многие другие.
С большим интересом участники встретили доклад представителя ПАО «Газпром» Евгения Подоляко, который рассказал о проектах и перспективных планах ПАО «Газпром» на шельфе Российской Федерации. С докладом о создании отечественной системы подводной добычи выступили представители ООО «Газпром 335» Виктор Шарохин и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Рябов.
Содержательные выступления были у Олега Гайдукова (Газпром нефть шельф), Бориса Доценко (Газпромнефть-Сахалин), Марата Мансурова (Газпром ВНИИГАЗ), Михаила Полозова (Газпромнефть-Снабжение), Евгения Травникова (ТОТАЛЬ ВОСТОК), Анатолия Массанюка (Гидрографическое предприятие ГК «Росатом») и других.
На конференции подвели итоги ежегодного прямого опроса нефтяников и газовиков и обнародовали победителей рейтинга 2018 года. Награждение состоялось в торжественной обстановке. Победители в номинациях по итогам голосования заказчиков:
С результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте www.tek-r.ru
Участники мероприятия получили настенную карту «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе-2019». Карта информирует участников рынка об инвестиционных проектах нефтегазовых компаний.
Спонсоры: Газпромбанк, Самарский завод электромонтажных изделий, ТОТАЛЬ ВОСТОК.
Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru
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