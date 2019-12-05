В отеле InterContinental состоялась ежегодная встреча операторов шельфовых проектов со своими подрядчиками

5 декабря состоялась четырнадцатая ежегодная конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе» (Нефтегазшельф-2019) – традиционная встреча нефтяников и газовиков со своими подрядчиками и поставщиками.

В мероприятии приняли участие представители компаний: ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», ООО «Газпром 335», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД», ООО «ТОТАЛЬ ВОСТОК», АО «Арктикморнефтегазразведка», ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпромнефть-Сахалин», ООО «Газпром инвест», ООО «РН-Эксплорейшн», ГУП РК «Черноморнефтегаз», АО «Коцнерн ВКО «Алмаз-Антей» и многие другие.

С большим интересом участники встретили доклад представителя ПАО «Газпром» Евгения Подоляко, который рассказал о проектах и перспективных планах ПАО «Газпром» на шельфе Российской Федерации. С докладом о создании отечественной системы подводной добычи выступили представители ООО «Газпром 335» Виктор Шарохин и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Рябов.

Содержательные выступления были у Олега Гайдукова (Газпром нефть шельф), Бориса Доценко (Газпромнефть-Сахалин), Марата Мансурова (Газпром ВНИИГАЗ), Михаила Полозова (Газпромнефть-Снабжение), Евгения Травникова (ТОТАЛЬ ВОСТОК), Анатолия Массанюка (Гидрографическое предприятие ГК «Росатом») и других.

На конференции подвели итоги ежегодного прямого опроса нефтяников и газовиков и обнародовали победителей рейтинга 2018 года. Награждение состоялось в торжественной обстановке. Победители в номинациях по итогам голосования заказчиков:

Суда обеспечения – ПАО «Выборгский судостроительный завод» и Aker Arctic

– ПАО «Выборгский судостроительный завод» и Aker Arctic Оффшорная авиация – АО «Улан-Удэнский авиационный завод»

– АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Плавучие платформы (нижнее строение) – ПАО «Выборгский судостроительный завод» и China Ocean Shipping (Group) Company

– ПАО «Выборгский судостроительный завод» и China Ocean Shipping (Group) Company Морские стационарные платформы – ПАО «Выборгский судостроительный завод»

– ПАО «Выборгский судостроительный завод» Полнокомплектные буровые установки для моря – ООО «Уралмаш НГО Холдинг»

– ООО «Уралмаш НГО Холдинг» Комплектующие к буровым установкам и буровой инструмент – ООО «Уралмаш НГО Холдинг» и Cameron (Schlumberger)

– ООО «Уралмаш НГО Холдинг» и Cameron (Schlumberger) Трубная продукция – ПАО «Трубная металлургическая компания»

– ПАО «Трубная металлургическая компания» Энергетическое оборудование – АО «НОВАЯ ЭРА» и ABB

– АО «НОВАЯ ЭРА» и ABB Насосно-компрессорное оборудование – АО «Группа «ГМС»

– АО «Группа «ГМС» Устьевое оборудование – «Воронежский механический завод» (Филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева») и Cameron (Schlumberger)

– «Воронежский механический завод» (Филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева») и Cameron (Schlumberger) Подводные добычные комплексы – АО «Алмаз-Антей», Aker Solutions и GE

– АО «Алмаз-Антей», Aker Solutions и GE Нефтесервис – АО «Тихоокеанская инжиниринговая компания» и Sсhlumberger

– АО «Тихоокеанская инжиниринговая компания» и Sсhlumberger Оборудование для безопасности – ООО «Экошельф-Балтика» и ООО «Лессорб»

– ООО «Экошельф-Балтика» и ООО «Лессорб» КИП и автоматика – ЗАО «Альбатрос» и ABB

С результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте www.tek-r.ru

Участники мероприятия получили настенную карту «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе-2019». Карта информирует участников рынка об инвестиционных проектах нефтегазовых компаний.

Спонсоры: Газпромбанк, Самарский завод электромонтажных изделий, ТОТАЛЬ ВОСТОК.

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