Федеральная сетевая компания подключила к ЕНЭС предприятие по производству графитовой продукции в Смоленской области

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») расширила подстанцию 220 кВ «Восток» – основной центр питания северо-восточной части Смоленской области. Обеспечено технологическое присоединение к Единой национальной электросети новых энергопринимающих устройств максимальной мощностью 25 МВт завода ЗАО «Технографит» – крупного производителя графитовой продукции.



На открытом распределительном устройстве подстанции 220 кВ «Восток» установлены две новые линейные ячейки 110 кВ, укомплектованные необходимым оборудованием – элегазовые выключатели 110 кВ, элегазовые трансформаторы тока 110 кВ, разъединители наружной установки. Все работы были произведены в условиях действующего энергообъекта без ограничений в электроснабжении других потребителей. Стоимость проекта составила 51 млн рублей.



Мощность подстанции 220 кВ «Восток» составляет 250 МВА. От надежной работы энергообъекта зависит электроснабжение северо-восточных районов Смоленской области, в том числе расположенных в регионе тяговых подстанций Московской железной дороги. ПС 220 кВ Восток является одним из основных центров питания в регионе, обеспечивает выдачу мощности от генерирующих объектов, расположенных в Смоленской области.



ЗАО «Технографит» обладает уникальным комплексом оборудования для производства графитовой продукции. Одной из таких установок является изостатический пресс. В числе крупнейших потребителей продукции предприятия – автозаводы «АВТОВАЗ» и «ГАЗ», металлургический комбинат «Северсталь».