Компания "Россети Северо-Запад" внедрит систему онлайн мониторинга электросетевой инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах

4 декабря 2019 года, на Международном форуме «Электрические сети» генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и председатель Совета директоров компании «Электра» Роман Шульгинов в присутствии президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского и генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского подписали соглашение о совместном использовании электросетевого комплекса и сетей связи.

Компания «Россети Северо-Запад» обслуживает более 176 тысяч км линий электропередачи. Сетевая инфраструктура расположена в том числе в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, где отсутствует возможность дистанционного онлайн мониторинга сетей.

Совместный проект «Россети Северо-Запад» и компании «Электра» позволит использовать сетевую инфраструктуру для высокоскоростной передачи данных. Энергетики смогут использовать такие каналы для онлайн мониторинга состояния линий электропередачи и подстанций, сбора телеметрии, телеуправления обьектами а также контроля несанкционированных проникновений на объекты.

Кроме этого совместный проект позволит устранить так называемое «цифровое неравенство» между городским и сельским населением.

«Везде, где есть электроэнергия, нужна и связь. Более того, для нашей инфраструктуры тоже нужна связь. Поэтому здесь понятно и очевидно, что мы нашли друг друга, в том числе в данном проекте, реализуемом на территории «Россети Северо-Запад». Мы надеемся, что именно здесь реализуем этот синергетический эффект. Наши системы управления телемеханикой, системы наблюдаемости и энергомониторинга будут осуществляться посредством шкафов управления и систем связи, которые реализуются компанией «Ростелеком» и ее дочерними обществами», — подчеркнул Павел Ливинский.

«Крупнейшие российские компании постоянно думают о том, каким образом найти синергию между теми технологиями и решениями, которые существуют в каждой из этих компаний. Цифровизация энергетики — один из важнейших путей повышения эффективности. Нас объединяет большое количество совместных идей и проектов, и сегодня мы делаем еще один шаг - протестируем на Северо-Западе современные решения управления сетевым хозяйством. Я уверен, что те навыки, опыт и результаты, которые мы получим, в дальнейшем будут использованы на всей территории России. Они позволят «Россетям» и «Ростелекому» внести свой вклад в повышение эффективности российской экономики», — отметил Михаил Осеевский.

«Мы ведем системную работу по изменению подхода к достоверизации первичных данных. Это основа для принятия эффективных решений. Подписанное сегодня соглашение повысит наблюдаемость наших отдаленных объектов, что обеспечит, с одной стороны, дополнительную надежность электроснабжения, а с другой – прозрачность и доступность объективной информации», — подчеркнул Артём Пидник.