Контроль качества кабеля на стройобъектах и в розничной торговле обсудили на заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 

3 декабря в Правительстве Московской области состоялось заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством заместителя Председателя Правительства МО Вадима Хромова. Обсуждались вопросы и кабельно-проводниковой продукции, поставляемой на строительные объекты, а также в розничную торговлю. В заседании приняли участие представители дирекции Ассоциации “Электрокабель”.

ПРЕДЫСТОРИЯ

С февраля по август 2018 года в девяти субъектах РФ, в том числе и в Московской области, проводился пилотный проект (ПП) по контролю кабельной продукции при возведении объектов капитального строительства. Целью ПП являлась выработка конкретных предложений по снижению объемов фальсифицированной кабельной продукции энергетического назначения. Проект предусматривал проверку сопроводительных документов закупаемой и используемой строительной или подрядной организацией кабельной продукции энергетического назначения, а также выборочный инструментальный контроль качества кабельно-проводниковой продукции. Для реализации пилотного проекта в Московской области были отобраны девять объектов капитального строительства – восемь бюджетных и один коммерческий (завод «Мерседес-Бенц Рус»). Из девяти объектов капитального строительства, отобранных для проведения пилотного проекта в Московской области, только на одном не выявлено замечаний по фактическому качеству кабельной продукции – заводе АО «Мерседес-Бенц Рус».

В рамках проведения расширенного этапа пилотного проекта в сертифицированную испытательную лабораторию переданы 50 образцов отобранной кабельной продукции. По результатам проведенных лабораторных проверок выявлены 32 образца кабельной продукции, не соответствующей техническим регламентам и ГОСТ (ГОСТ 31996-2012 и ТР ТС 004/2011).

По результатам пилотного проекта Комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Московской области совместно с коллегами из НП Ассоциация «Электрокабель» и Министерством строительного комплекса Московской области сформированы и направлены в Государственную комиссию предложения по снижению объемов фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции энергетического назначения, в частности, предложено наделить органы Росстандарта правом проведения внеплановых проверок производителей без согласования с органами прокуратуры.

Проект закончился, однако работа АЭК уже в рамках региональных комиссий по противодействию незаконному обороту кабельной продукции продолжается.

ЗАСЕДАНИЕ

Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции осуществляет координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной, а также мониторинг и оценку ситуации в этой сфере на территории субъекта Российской Федерации. Отдельные комитеты созданы в регионах.

Так, Комиссией Московской области полтора месяца назад было поручено Минстрою разработать регламент обязательного входного выборочного контроля кабельной продукции на строительных объектах, направлять информацию о критических нарушениях в МВД и внести изменения в типовые контракты. Выяснилось, что это поручение так и не было выполнено по причине юридических нестыковок, недостаточно точной формулировки позиции “поставщика” продукции.

Вадим Хромов в жесткой форме поручил довести вопрос до логического завершения до конца января 2020 года. В договоры с поставщиками должны войти пункты, определяющие методику входного контроля.

Поручения по вопросам контроля качества кабельно-проводниковой продукции на строительных объектах и в торговых точках Московской области даны Минстрою Московской области, территориальным органам Роспотребнадзора и Росстандарта России, органам прокуратуры.

Роспотребнадзору необходимо активней реализовывать свои полномочия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 407 в части государственного контроля за соблюдением требований ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» при проведении проверок в розничных точках Московской области, в том числе и при принятии мер реагирования по поступающей от общественных объединений и граждан информации.

Главному управлению по информационной политике Московской области поручено шире освещать проблемы незаконного оборота и уделять больше внимания просветительской работе с населением, в том числе использовать в своей деятельности материалы отраслевых промышленных объединений.

Доклад «О мерах противодействия незаконному обороту кабельной продукции энергетического назначения в Московской области» на заседании Комиссии во втором квартале 2020 года представит Ассоциация “Электрокабель”.