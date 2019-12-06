Neoen и Tesla планируют на 50%увеличить установленную мощность системы накопления энергии в штате Южная Австралия

По сообщению управляющей компании Neoen установленная мощность системы накопления энергии Hornsdale (Hornsdale Power Reserve Battery Energy Storage System, HPR) будет увеличена на 50%. HPR, введенная в эксплуатацию в конце 2017 г., разработана, изготовлена и установлена американской компанией Tesla в Хорнсдэйле (штат Южная Австралия).

HPR – одно из крупнейших в мире устройств для хранения электроэнергии на базе литий-ионных аккумуляторов, планируется модернизировать за счет увеличения количества накопительных модулей. Модернизация позволит увеличить выходную мощность HPR с нынешних 100 МВт до 150 МВт, а максимальный объем поставляемой в сеть электроэнергии с 129 МВт*ч до 193,5 МВт*ч. Завершение работ по модернизации системы накопления энергии намечено на середину 2020 г.

Финансирование проекта модернизации HPR осуществляется финансовой корпорацией Clean Energy Finance Corporation ($ 8 млн), принадлежащей австралийскому правительству, и Правительством штата Южная Австралия ($ 15 млн.).

Официальный сайт Neoen

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