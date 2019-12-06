"Россети Северный Кавказ" обеспечат мощностями завод по переработке "белого золота" на Ставрополье

Партнеры "Россетей" обсудили
6 декабря 2019, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики «Россети Северный Кавказ» на территории производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» обеспечат технологическое присоединение завода по первичной переработке хлопчатника. Объект будет построен для ЗАО «Терский» в Буденновском районе Ставрополья.
Сельхозпредприятие более 5 лет успешно занимается хлопководством. В этом году урожайность хлопчатника составила более 40 центнеров с гектара. Для значительного увеличения посевных площадей хлопка и внедрения системы орошения у предприятия возникла потребность в строительстве нового завода по переработке хлопчатника и, как следствие, в дополнительных мощностях.
Технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Ставропольэнерго» обеспечит электроснабжение энергопринимающих устройств сельхозпредприятия в объеме 4,8 МВт по третьей категории надежности.
«Проектом предусмотрено строительство линии электропередачи 35 кВ от воздушной линии электропередачи «Терская-Кара-Тюбе» до подстанции заявителя, - отметил директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. - На территории сельхозпредприятия будет построена подстанция с пятью трансформаторами мощностью 1600 кВА и 250 кВА, произведен монтаж реклоузера для присоединения к сооружаемой линии электропередачи».
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