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"Россети Северный Кавказ" обеспечат мощностями завод по переработке "белого золота" на Ставрополье

Энергетики «Россети Северный Кавказ» на территории производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» обеспечат технологическое присоединение завода по первичной переработке хлопчатника. Объект будет построен для ЗАО «Терский» в Буденновском районе Ставрополья.

Сельхозпредприятие более 5 лет успешно занимается хлопководством. В этом году урожайность хлопчатника составила более 40 центнеров с гектара. Для значительного увеличения посевных площадей хлопка и внедрения системы орошения у предприятия возникла потребность в строительстве нового завода по переработке хлопчатника и, как следствие, в дополнительных мощностях. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Ставропольэнерго» обеспечит электроснабжение энергопринимающих устройств сельхозпредприятия в объеме 4,8 МВт по третьей категории надежности.

«Проектом предусмотрено строительство линии электропередачи 35 кВ от воздушной линии электропередачи «Терская-Кара-Тюбе» до подстанции заявителя, - отметил директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. - На территории сельхозпредприятия будет построена подстанция с пятью трансформаторами мощностью 1600 кВА и 250 кВА, произведен монтаж реклоузера для присоединения к сооружаемой линии электропередачи».

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Компания: Россети Северный Кавказ

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