"Россети Урал" презентовали пилотный проект по блокчейну в рамках международного форума "Электрические сети" в Москве

Делегация «Россети Урал» (новый бренд ОАО «МРСК Урала») вместе с коллегами из «Россети Янтарь» презентовали блокчейн-зону на международном форуме «Электрические сети», который проходит в Москве с 3 по 6 декабря 2019 года.

Блокчейн представляет собой базу данных в виде реестра, который распределен между различными участниками розничного рынка электрической энергии. Записи в реестре соединены в последовательную цепочку, чтобы было невозможно что-то изменить или отменить операцию. В энергетике технология блокчейн сделает расчеты для всех участников рынка более прозрачными, а также позволит планировать потребление электроэнергии. Пилотный проект уже был опробован в Екатеринбурге и в Калининградской области.

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Урал» Дмитрий Вялков подчеркивает, что благодаря применению технологии Блокчейн, расчеты за произведенную и потребленную электроэнергию могут быть оперативными и точными с надежным сохранением истории, которой все доверяют.

«Потребители получают расширенные возможности контроля в отношении своих договоров на электроснабжение, а также данных о потреблении электроэнергии. Не нужно подтверждать выполнение оплаты классическим способом в виде предоставления квитанций», - рассказал Дмитрий Вялков.

Необходимость внедрения современных технологических платформ для взаимодействия участников отраслевой цепочки высоко оценил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Отметим, что в рамках международного форума «Электрические сети» также состоялась дискуссия на тему «Блокчейн и организация систем расчетов на розничных рынках». Среди ключевых экспертов круглого стола выступили заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» Александр Пятигор и главный советник ПАО «Россети» Сергей Семериков. В числе спикеров - представители профессионального сообщества – заместитель председателя Правления НП «Совет рынка» Олег Баркин, директор центра разработки инноваций АО «Альфа-Банк» Денис Додон, директор по развитию бизнеса ONDER Диана Исламова, директор направления ИЦ Энерджинет фонд «ЦСР «Северо-запад» Борис Бокарев и другие.

«Внедрение блокчейн – это актуальное требование, которое диктует глобальная трансформация отрасли. Несмотря на относительную молодость и уникальность этой технологии в электроэнергетике, у «Россетей» уже есть успешные примеры еѐ использования в виде двух пилотных проектов. Выступая пионером в запуске и внедрении новых технологий, «Россети» понимают: от этого процесса прежде всего должен выиграть потребитель, а не энергетики. Поэтому холдинг не боится экспериментировать и готов к инновациям, повторюсь, в интересах потребителей», - подчеркнул в своем выступлении Александр Пятигор.

Одним из важных направлений в электроэнергетике является организация системы расчетов на розничных рынках. Эксперты круглого стола высказали солидарную позицию о том, что сегодня отсутствует единое доверенное информационное пространство для организации обмена данными, на основе которых будут формироваться объемы взаимных обязательств участников розничного рынка электроэнергии (сети – сбыт – потребитель-сети). Подобную информационную систему необходимо создавать, чтобы устранить причины разногласий между участниками рынка и снизить задолженность за услуги по передаче электроэнергии, а также наладить прозначность в системе расчетов. А вот на какой платформе – открытой или приватной – предстоит еще определить экспертам.

В ходе обсуждения вопросов о внедрении инновационных программных продуктов участники обменялись наработками и идеями для дальнейшего развития технологий и раскрыли свою точку зрения на необходимость и обоснованность использования тех или иных технологий.