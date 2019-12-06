Выставка "ЭлектроТранс 2020": 10 лет на службе отрасли!

ЭлектроТранс 2019 ЭлектроТранс 2019 ЭлектроТранс-2019 ЭлектроТранс 2019

Международный форум по развитию электрической мобильности и 10-я международная выставка продукции и технологий для городского электротранспорта и метрополитенов «ЭлектроТранс 2020» пройдут 27-29 мая 2020 года в Москве, в КВЦ «Сокольники».

«ЭлектроТранс» - первая в мире и единственная в России выставка, посвящённая развитию экологически чистой электрической мобильности в городах. За 10 лет она стала традиционным местом встречи специалистов отрасли с поставщиками подвижного состава и комплектующих, проектными организациями, всеми, кто участвует в процессе перевозки пассажиров городским общественным транспортом и планировании транспортной сети урбанизированных территорий. Среди новых направлений выставки – водный электрический транспорт, электрические летательные аппараты, средства малой электромобильности (электросамокаты, электроскутеры, электровелосипеды, сегвеи, моноколёса и тп), которые за последние годы стремительно набирают популярность среди различных категорий городского населения.

В 2020 году выставка пройдет в рамках «Российской недели общественного транспорта» в интересах руководителей предприятий ГЭТ, метрополитенов, автотранспортных предприятий, специалистов муниципальных администраций, представителей федеральных органов власти, проектных институтов, промышленных предприятий. В деловой программе - конференции, семинары, круглые столы и технические визиты на объекты транспортной инфраструктуры Москвы и Московской области. 30 мая на ВДНХ состоится Московский электропарад с участием коммерческого, коммунального и пассажирского электротранспорта и средств малой электромобильности, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне.

Традиционно оргкомитет выставки «ЭлектроТранс» проводит Конкурс перспективных разработок для общественного транспорта «Зелёный Свет». Новинки участников экспозиции будет оценивать компетентная комиссия из представителей предприятий транспорта, проектных и учебных институтов.

В подготовке выставки и деловой программы «ЭлектроТранс 2020» принимают участие специалисты отраслевых ассоциаций - МАП ГЭТ, Международной Ассоциации «Метро», Ассоциации «Желдорразвитие», «ТАМА», Союза Пассажиров России. Официальную поддержку предоставляют Министерство транспорта РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Московская торгово-промышленная палата, Ассоциация вузов транспорта, крупнейшие транспортные предприятия – метрополитены Москвы и Петербурга, ГУП «Мосгортранс», ГУП МО «Мострансавто», пригородные пассажирские компании.

Посещение экспозиции и большинства мероприятий деловой программы для специалистов бесплатное. Открыта регистрация и оформление электронных билетов: http://www.electrotrans-expo.ru/ticket.

Оргкомитет выставки «ЭлектроТранс 2020»:

+7(495) 287-4412, http://www.electrotrans-expo.ru