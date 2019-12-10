ABB внедрила инновационную систему мониторинга энергопотребления ABB Ability™ EDCS на Павловском ДОКе

Инновационная система ABB Ability™ Electrical Distribution Control System для мониторинга, контроля и оптимизации работы электроустановок на базе облачных вычислений, модернизирует работу Павловского деревообрабатывающего комбината.

Компания ABB, мировой технологический лидер в области электрооборудования, промышленной автоматизации и решений для энергетики, поставила цифровую систему распределения электроэнергии для Павловского деревообрабатывающего комбината, входящего в ЛХК «Алтайлес». Мониторинг и обработка измерений производятся в системе EDCS (Electrical Distribution Control System) из портфолио ABB Ability™.

Поставка также включала в себя низковольтное оборудование для электроснабжения Павловского ДОКа: шесть силовых шкафов типа ГРЩ на напряжение 0,4 кВ и 0,69 кВ. Система мониторинга ABB Ability EDCS, согласно договорённости с заказчиком, была установлена на вводные аппараты. Такое решение позволяет контролировать потребление электроэнергии на производстве и регулировать его в зависимости от текущих производственных задач.

Цифровое решение: минимизация простоев и повышение эффективности

Преимущества ABB Ability™ Electrical Distribution Control System для заказчика в цифрах:

Экономия на операционных затратах до 30% благодаря рациональному энергопотреблению и возможности гибкого перераспределения мощности

Увеличение ценности проектов до 15% за счёт дополнительных возможностей по оптимизации работы электрической системы и сокращения издержек

Эффективное управление предприятием, своевременное информирование персонала, Быстрое подключение к НКУ, благодаря сокращению компонентов на 60% и наличию всего одного модуля коммуникации. Использование передовых облачных технологий для сбора, обработки и хранения данных, принимаемых с устройств АВВ, установленных в НКУ. После подключения системы к платформе облачных вычислений ABB Ability™ EDCS информация становится доступной немедленно. Интерфейс информационной панели EDCS основан на виджетах и интуитивно понятен.

ABB Ability™ EDCS оснащена многофункциональным центром предупреждений, который предоставляет возможности мгновенного информирования сотрудников о возникших нештатных или аварийных ситуациях.

Цифровая трансформация российских производств

Внедрение ABB Ability™ EDCS на Павловском ДОКе стало первым российским проектом АВВ подобного рода в среде конечного заказчика. Ранее решение в тестовом режиме использовалось на Липецком заводе АВВ. Специалисты компании смогли полностью изучить функционал нового продукта, чтобы впоследствии предлагать заказчику конечное решение. В результате предприятие АВВ получило ряд возможностей по оперативному контролю потребления электроэнергии различным оборудованием, установленном на производстве и в офисе.

Павловский ДОК – это предприятие, строившееся «с нуля», поэтому в процессе пуско-наладочных работ команда инженеров АВВ провела обучающий интенсив для сотрудников комбината. Сейчас система запущена и работает в стабильном режиме, а специалисты сервисного центра АВВ оказывают онлайн-поддержку цифровому продукту.

Александр Прудников, руководитель бизнес-подразделения «Электрооборудование» ABB в России, делится перспективами нового цифрового решения EDCS из портфолио ABB Ability:

«Цифровизация – это не прихоть компаний-производителей оборудования, а наши сегодняшние реалии, поэтому перспективы любых цифровых систем безграничны. Наша система позволяет без капитальных затрат получить готовый продукт, что очень удобно для конечных заказчиков. К цифровой трансформации предприятия должны быть внутренне готовы, а компания АВВ имеет развитые технологии, которые могут за короткий период времени встроиться в производственные процессы предприятий. Чтобы осуществить масштабное внедрение этих технологий в АВВ собрана команда высококвалифицированных специалистов».

Виталий Сысоев, энергетик Павловского ДОК сказал: