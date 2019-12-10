По ту сторону океана: представители ГК "Москабельмет" побывали на Кубе

Многим из нас уходящий год запомнится важными и действительно яркими событиями. Одним из таких событий для ГК «Москабельмет» стало участие в многоотраслевой выставке на Кубе: в ноябре продукция группы компаний впервые пересекла Атлантику и побывала на другом континенте.

Международная Гаванская ярмарка FIHAV прошла уже в 37-й раз. Эта многоотраслевая выставка — одна из трех наиболее значимых и масштабных в Латинской Америке. Так, с 4 по 8 ноября в выставочном комплексе EXPOCUBA свою продукцию и услуги представили 4500 компаний из 60 стран.

Участие российских предприятий в FIHAV позволяет продемонстрировать новые экспортные возможности, расширить деловые контакты, обсудить международные сотрудничество и тем самым еще больше усилить экономическое и политическое взаимодействие наших стран. Взаимный интерес России и Кубы постоянно усиливается, происходит уверенное наращивание торгово-экономического сотрудничества. Кстати, за месяц до FIHAV–2019 Кубу с рабочим визитом посетил премьер-министр Дмитрий Медведев.

ГК «Москабельмет» приняла участие в Международной Гаванской ярмарке в составе объединенной российской экспозиции. Ее организовало Министерство торговли и промышленности России совместно с АО «Российский экспортный центр» и при поддержке АНО «Моспром». Центр «Моспром» создан Правительством Москвы специально для того, чтобы помочь столичным производителям организовывать качественные контакты с зарубежными байерами и продвигать свою продукцию на внешних рынках. Нужно отметить, что для ГК «Москабельмет» присутствие на выставочных мероприятиях далеко за пределами России становится уже традицией.