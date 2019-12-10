РУСАЛ запускает производство материала для пожарной защиты кабелей, который в сто раз тоньше человеческого волоса

На Ачинском глиноземном комбинате к 2021 году планируют запустить первый участок по производству высокодисперсного осажденного гидрооксида алюминия (ВОГА) — этот новый материал используется для пожарной защиты кабелей в атомной, судостроительной, авиационной и автомобильной отраслях промышленности.

В создание первой линии мощностью 5 тысяч тонн в год РУСАЛ инвестирует более 600 миллионов рублей. Опытно-промышленная установка на АГК уже выпустила партию ВОГА, которую использовали в создании кабельной продукции.

«По словам потребителя, качество полученного продукта ставит наш продукт на уровень с лучшими мировыми марками, — рассказал РИА Новости технический директор РУСАЛ Виктор Манн. — Уже получены письма о заинтересованности в поставках ВОГА на 23 тысячи тонн в год, но работы по расширению сферы применения ВОГА продолжаются для освоения потенциала рынка в 100 и более тысяч тонн в год».

ВОГА — это порошок с размером частиц менее 3 микрон, то есть он в сто раз тоньше человеческого волоса. Он является антипиреном — ограничителем горения. Огнезащитный эффект ВОГА основан на эффекте эндотермического разложения антипирена, который сопровождается выделением влаги и понижением температуры горения ниже точки воспламенения. А пар, который образуется на поверхности частиц ВОГА, не позволяет кислороду достичь пламени.