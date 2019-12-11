Еще два предприятия Волгоградской области получат поддержку Фонда развития промышленности

Льготные займы Фонда развития промышленности получат Волгоградский электрометаллургический комбинат, который создает производство карбида кальция и ферросилиция на площадке бывшего «Химпрома», а также предприятие «ВАТИ-АВТО» — на организацию производства ниппелей и коллекторов для алюминиевых и биметаллических радиаторов центрального отопления. Соответствующее решение принято экспертным советом ФРП.

«Волгоградская область активно использует возможности федеральных и региональных институтов развития для модернизации действующих и создания новых производств. С 2016 года в рамках сотрудничества с федеральным Фондом развития промышленности волгоградские предприятия привлекли уже более 850 миллионов рублей льготных займов, направив средства на освоение новых видов продукции, востребованной рынком», — подчеркнул заместитель губернатора – председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков.

По информации облпромторга, общий бюджет проекта Волгоградского электрометаллургического комбината — более 650 миллионов рублей, из них 300 миллионов составит льготный займ ФРП под 1% годовых. Инвесторам предстоит обновить и запустить мощности на площадке бывшего «Химпрома» для производства карбида кальция и ферросилиция. Волгоградский электрометаллургический комбинат включен Минпромторгом России в единый перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. При выходе на проектную мощность дополнительная выручка предприятия за период пользования займом составит более 7,7 миллиарда рублей, суммарный объем налоговых поступлений за весь срок пользования займом составит порядка 461 миллиона рублей, будет открыто порядка 150 рабочих мест. Напомним, на площадке «Химпрома» будет создан современный химический кластер, якорным проектом которого станет российско-японское производство метанола. Соглашение об этом подписано на самом высоком уровне — в присутствии Президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Кроме того, поддержку ФРП получит проект ООО «ВАТИ-АВТО» по организации производства ниппелей и коллекторов для алюминиевых и биметаллических радиаторов центрального отопления. Общий бюджет инвестпроекта — 265,5 миллиона рублей, в том числе 151 миллион составит льготный займ. Суммарный объем налоговых поступлений за весь срок пользования кредитом составит порядка 137 миллионов рублей. Локализация производства ниппелей на промышленной площадке «ВАТИ-АВТО» позволит снизить технологическую зависимость российских производителей радиаторов от зарубежных поставщиков и значительно ускорить процесс импортозамещения.

«Мы уже заключили контракт на покупку производственных линий. Низкая процентная ставка по займу в рамках программы ФРП «Комплектующие изделия» станет большим подспорьем. Нам очень помог и Фонд развития промышленности Волгоградской области — квалифицированные специалисты развеяли сомнения в проекте по ходу подготовки документов. Одобрение займа поможет нам реализовать задуманное в кратчайшие сроки», — отметил директор по маркетингу - руководитель проекта Сергей Катков.

Напомним, создание новых и модернизация действующих индустриальных площадок — приоритет развития Волгоградской области с 2014 года. За это время объем выпуска промышленной продукции в регионе удвоился, открыты 64 современных производства, освоено более 182 миллиарда рублей инвестиций.