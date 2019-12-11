"Мон’дэлис Русь" вложит 2,5 миллиарда в расширение производства бисквита "Медвежонок Барни" во Владимирской области

Компания «Мон’дэлис Русь» инвестирует 2,5 миллиарда рублей в расширение производства на бисквитном заводе в городе Собинка, сообщает пресс-служба российского подразделения группы компаний Mondelēz International , чьи площадки расположены на территории Владимирской области в Собинском и Петушинском районах.

Расширение производства бисквитов на заводе компании в Собинке называется «значительным» - по завершении проекта будет создано около 50 новых рабочих мест.

Миллиардные инвестиции в завод в Собинке подразумевают увеличение производственной площади завода, расширение складских помещений и установку дополнительной линии для производства бисквитов.

Сообщается, что на первом этапе новая линия будет использоваться для производства популярных бисквитов «Медвежонок Барни» - в объеме около 7 тысяч тонн ежегодно. В дальнейшем линия сможет использоваться для производства других форматов бисквитов и печенья под брендами «Milka» и «Юбилейное».

Общее увеличение площадей кондитерской фабрики во Владимирской области составит 13 300 квадратных метров, включая новое производственное здание и склады готовой продукции и материалов. Кроме того, планируется расширить системы приёмки и хранения муки и сахара, холодильные мощности, модернизировать трансформаторные подстанции и тепловой пункт, а также систему сжатого воздуха.

Завершение строительных работ в Собинке и начало эксплуатации новой производственной линии запланированы на конец третьего квартала 2021 года.

Судя по словам руководства Mondelēz International, это будут не последние финансовые вливания в кондитерское производство компании на территории Владимирской области.

«Данная инвестиция позволит нам существенно увеличить производственную мощность предприятия, на котором мы выпекаем такие известные бренды, как Oreo, Барни, TUC, бисквиты Milka и, конечно, наше легендарное печенье с более чем столетней историей – Юбилейное. Кроме того, таким образом мы закладываем базу для дальнейшего роста производства. Этот проект реализуется в рамках новой глобальной программы развития интегрированной цепочки поставок Mondelēz International и позволит нам удовлетворить растущий потребительский спрос на снеки, включая упакованные бисквиты», - цитирует пресс-служба Mondelēz старшего директора интегрированной цепочки поставок в Восточной Европе Дмитрия Шаченока.

Новый инвестиционный проект «Мон’дэлис Русь» во Владимирской области одновременно сопровождается новостью о приостановке денежных вливаний в проект в Новосибирске — там завод компания начала строить в 2014 году, в настоящий момент здание завершено на 90%, но производственное оборудование установлено не было. Сейчас компания ищет покупателя на построенные производственные мощности. Подчеркивается, что отказ от производства под Новосибирском связан с увеличением инвестиций в кондитерское производство во Владимирской области.

«Решение о продаже здания было принято с целью увеличения эффективности наших инвестиций в производство в России. Российский бизнес компании растет последние несколько лет, и Россия продолжает оставаться одной из ключевых стран для MDLZ в глобальном масштабе. Мы будем концентрировать наши инвестиции на действующих производственных площадках – в Великом Новгороде, Покрове и Собинке», - говорит Дмитрий Шаченок.

Напомним, в сентябре 2019 года компания «Мон’дэлис Русь» презентовала новую линию по производству шоколадных плиток в городе Покрове Петушинского района Владимирской области, инвестиции в проект превысили 1 миллиард рублей. Покровское предприятие производит около 75 тысяч тонн кондитерской продукции. В Покрове завод компании производит шоколад под брендами Alpen Gold, «Воздушный», Milka, батончики Picnic и Tempo.