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На Дону возобновлено строительство 17 проблемных многоквартирных домов

До конца нынешнего года в Ростовской области 209 граждан из числа обманутых дольщиков предоставят жилье. Еще 564 дольщика уже получили квартиры в жилом комплексе «Красный Аксай», сообщили в правительстве региона.

Меры по поддержке пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов обсуждались на заседании межведомственной комиссии. Как говорилось на заседании, сегодня в Ростовской области 67 долгостроев в десяти муниципалитетах. Они включены в региональный план-график по решению проблем обманутых дольщиков. 

За последние два года в Ростовской области значительно расширен перечень мер по оказанию господдержки этой категории граждан, сообщил заместитель главы региона Виктор Вовк. В частности,  из регионального бюджета выделяются субсидии на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности. 

Всего в 2019-2021 годах в качестве господдержки из областного бюджета планируется выделить 1,6 млрд рублей. Рассматривается вопрос о дополнительном финансировании в размере 1,4 млрд рублей.

«В Ростовской области на законодательном уровне создана нормативная база для решения данного вопроса, которая определяет комплекс механизмов господдержки пострадавших участников долевого строительства и компенсации инвесторам понесенных затрат, — сказал  Виктор Вовк. — За последние два года перечень мер государственной поддержки был существенно расширен. На региональном уровне предусмотрено предоставление различных субсидий объединениям участников долевого строительства и инвесторам».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области всего за два месяца количество счетов эскроу, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, увеличилось втрое.

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