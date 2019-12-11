Первая очередь воронежского завода стеклотары обойдется в 5,5 млрд рублей

Воронежское АО «Корпорация НПО «РИФ» намерено вложить 5,5 млрд рублей в новый завод по производству стеклотары. Об этом сообщили в облправительстве.

Такие планы были озвучены на встрече губернатора Александра Гусева и генерального директора АО «Корпорация НПО «РИФ» Александра Иванова. На ней глава компании заявил, что в следующем году объемы производства планируется увеличить на 20%.

Также Александр Иванов рассказал, что в первой половине 2020 года в поселке Латная Семилукского района корпорация начнет строить завод по производству стеклотары. Объем инвестиций – 5,5 млрд рублей. Планируется, что на предприятии будут выпускать 900 млн бутылок в год.

Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд рублей. 5,5 млрд рублей будет стоить первая очередь предприятия. Напомним, ранее господин Гусев предлагал корпорации разместить будущее предприятие в индустриальном парке «Масловский», Хохольском или Подгоренском районах.

Кстати, также корпорация «РИФ» планирует вложить 3 млрд рублей в производство микроэлектроники на территории особой экономической зоны. Речь идет о высокотехнологичном производстве по изготовлению радиоэлектронной аппаратуры для управления летательными аппаратами, применяемыми в сельском хозяйстве и МЧС, мощностью 3 тыс. комплектов в год

АО «Корпорация НПО «РИФ» зарегистрировано в Воронежской области в 2001 году. По данным Kartoteka.ru, уставный капитал составляет 83,5 тыс. рублей. По собственным данным, компания занимается разработкой различных электронных устройств. По итогам 2017 года выручка компании составила 225,76 млн рублей, чистая прибыль – 3,89 млн рублей.

Фото с портала правительства Воронежской области