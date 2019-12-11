Ряд консорциумов интересуется реконструкцией международного терминала аэропорта "Якутск"

Несколько консорциумов могут принять участие в конкурсе на право реконструкции международного терминала аэропорта "Якутск", сообщил глава Якутии Айсен Николаев журналистам в среду по итогам заседания Ленского клуба в Москве.

"Пока у нас нет юридически значимых подписанных документов по этому проекту, потому что пока нет прошедшей госэкспертизу проектной документации. Наличие проектной документации будет для нас стартом для объявления конкурса на привлечение инвестора. Желающих очень много, это не только японцы (ранее проектом интересовались некоторые японские компании - ИФ), по крайней мере, 3-4 консорциума", - сказал Николаев.

По его словам, отремонтировать терминал регион планирует к концу 2022 года, на сами работы уйдет один год.

"Мы хотим отремонтировать к концу 2022 года, чтобы с окончанием реконструкции взлетно-посадочной полосы наш аэропорт мог принимать любые типы воздушных судов. Планируем начать ощутимо наращивать пассажиропоток, в том числе из стран Юго-Восточной Азии. С этой точки зрения проект для нас приоритетный", - подчеркнул Николаев.

Как сообщалось, в рамках Восточного экономического форума-2019 ВЭБ, правительство Якутии, Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и АО "Аэропорт Якутск" подписали соглашение, предполагающее, что ВЭБ профинансирует реконструкцию международного терминала аэропорта.

Предполагается, что инвестиции в строительство составят 1,4 млрд рублей.

Ожидается, что после обновления международного терминала пассажиропоток возрастет с 30 тыс. до 100 тыс. человек в год.

В марте 2019 года о своем интересе к реконструкции заявляли представители Японского банка для международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation, JBIC) и компании Hokkaido Corporation. Японская сторона отмечала, что благодаря своему местоположению аэропорт в перспективе может стать крупным транспортным узлом для регионов Дальнего Востока и Сибири и стран Юго-Восточной Азии, что повышает привлекательность проекта для инвестирования.

Международный аэропорт "Якутск" является крупнейшим аэропортом республики, здесь базируются авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии". Из аэропорта выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ. Осуществляются полеты в Пекин, Харбин, Сеул, Токио, на Пхукет.

Единственным акционером АО "Аэропорт "Якутск" является Якутия в лице министерства имущественных и земельных отношений.