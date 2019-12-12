Операторы "большой четверки" подписали соглашение о намерениях для создания СП по 5G

"Большая четверка" мобильных операторов ("Ростелеком", "Мегафон", "Вымпелком" и МТС) подписали соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия (СП) для расчистки спектра 5G. Об этом говорится в сообщении "Ростелекома".

"ПАО "Мегафон", ПАО "Ростелеком", ПАО "Вымпелком" и ПАО "МТС" подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания СП с равными акционерными долями каждого оператора. В случае создания СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России. А также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.

"При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором. Деятельность СП будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр. Реализация положений соглашения о намерениях, а также создание СП потребуют согласования сторонами юридически обязывающих документов и получения корпоративных и регуляторных одобрений", - пояснили в компании.

Диапазон частот - 3,4-3,8 ГГц - является приоритетным для развития 5G, однако в России он практически полностью занят силовыми ведомствами и спецсвязью. В августе "Ведомости" писали, что президент РФ Владимир Путин наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения в России. Авторы письма также посчитали, что невозможно использовать диапазон совместно - для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах.

В сентябре в интервью "Ведомостям" вице-премьер РФ Юрий Борисов говорил, что диапазон не будет массово расчищаться для гражданской отрасли. Выделение частот 3,4-3,8 ГГц возможно только временно и в отдельных крупных городах, подчеркивал он.

В Минкомсвязи уверены, что без выделения диапазона 3,4-3,8 ГГц, принятого в мире, отставание России в развитии 5G неминуемо, и наверстать его, скорее всего, будет невозможно. Для других предлагаемых диапазонов (4,4-4,99 ГГц) нет оборудования, а отечественное появится только через пять лет - "это убийственно долго", говорил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.