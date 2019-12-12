В сети калмыцкого филиала "Россети Юг" начала поступать энергия солнца

Сергей Кутенев: "Репутация – это соответствие слова и дела"
12 декабря 2019, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика
Калмыцкий филиал «Россети Юг» принял в свои сети электроэнергию от двух новых объектов солнечной генерации - Малодербетовской и Яшкульской СЭС.
Строительство солнечных станций в Калмыкии началось в апреле 2019 года, а в декабре они уже были введены в эксплуатацию. Технологическое присоединение ВИЭ к сетям осуществила компания «Россети Юг»: подключена первая очередь Малодербетовской СЭС (15 МВт) и две очереди Яшкульской СЭС (33,5 МВт). Для Калмыкии, которая потребляет примерно 98 МВт в год, не имея при этом собственных крупных объектов генерации – вся электроэнергия поступает из соседних регионов по воздушным сетям, развитие возобновляемых источников энергии таких масштабов является важным событием.
«Немаловажную роль в реализации этого масштабного проекта играет технологическое присоединение новых электростанций к единой энергосети. Генерация такого объема электроэнергии, в первую очередь, позволит повысить надежность энергоснабжения, не нанося при этом урона экологии, и улучшит инвестиционную привлекательность региона», - отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.
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