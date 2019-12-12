В сети калмыцкого филиала "Россети Юг" начала поступать энергия солнца

Калмыцкий филиал «Россети Юг» принял в свои сети электроэнергию от двух новых объектов солнечной генерации - Малодербетовской и Яшкульской СЭС.

Строительство солнечных станций в Калмыкии началось в апреле 2019 года, а в декабре они уже были введены в эксплуатацию. Технологическое присоединение ВИЭ к сетям осуществила компания «Россети Юг»: подключена первая очередь Малодербетовской СЭС (15 МВт) и две очереди Яшкульской СЭС (33,5 МВт). Для Калмыкии, которая потребляет примерно 98 МВт в год, не имея при этом собственных крупных объектов генерации – вся электроэнергия поступает из соседних регионов по воздушным сетям, развитие возобновляемых источников энергии таких масштабов является важным событием.