Для Воронежской военно-воздушной академии построят новый учебный корпус

В 2019 году заключен государственный контракт на строительство нового учебно-лабораторного корпуса Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина. Корпус площадью 4 тыс. кв. м обойдется в 350 млн рублей вместе с оборудованием. Об этом сообщил начальник вуза Геннадий Зибров на брифинге в пятницу, 13 декабря.

Корпус будет представлять собой ангар, где сосредоточены шесть образцов новейшей авиационной техники: три самолета и три вертолета.

– Наши курсанты – будущие авиационные инженеры – смогут закреплять свои теоретические знания практическими навыками, проводя ремонтные и регламентные работы на новой технике. Их задача – поддерживать технику в боевой готовности, быстро находить неисправность и ее устранять, – пояснил генерал-полковник журналистам.

Руководитель академии отметил, что учебное заведение располагает самыми современными средствами обучения:

– У нас прекрасный семиэтажный учебный корпус площадью более 12 тыс. кв. м. Здесь есть все возможности, чтобы проигрывать полностью всю динамику управления войсками в ходе ведения боевых действий. Для этого в одном кабинете оборудован пункт управления авиационной дивизией, в другом – командный пункт авиационного полка. Созданы боевые расчеты авиационной дивизии, армии ВВС и ПВО, полковые командные пункты со своими боевыми расчетами, и все они интегрированы в локальную мини-сеть.

В 2019 году академия получила много габаритной техники, в том числе вертолеты Ми-28 и К-52 с последней модернизацией, большое количество авиационных средств поражения, средств наземного обеспечения полета и радиотехнического обеспечения полетов, радиоэлектронной борьбы.

– На нашем полигоне постоянно испытывается техника научно-исследовательского испытательного института, входящего в состав академии. Техника проходит не только испытания, но и доработку. Новейшие образцы, которые доводятся до серийного производства, остаются у нас. И только через три-пять лет эта техника появится в войсках, – рассказал Геннадий Зибров.

Всего в 2019 году воронежский военный вуз получил 38 новых образцов вооружения и военной техники и 43 единицы авиатехники после ремонта и модернизации. В частности, 12 из этих машин после ремонта дооборудованы приборами ночного видения. В 2020 году, когда откроется аэродром «Балтимор», в распоряжение академии поступят новые самолеты Су-30 и Су-35.

Кроме того, академия получила новые тренажеры: на смену устаревшему Су-24 пришел Су-34, а также поставили тренажер МиГ-31.