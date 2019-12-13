Ивэнерго вновь украшает Иваново к Новому году

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» устанавливают светодиодные праздничные инсталляции к наступающим праздникам на центральных улицах областного центра. Всего смонтируют шесть новогодних, светодиодных композиций.

Разноцветные новогодние шары украсили обновленную площадь Ленина на прошлой неделе, вторая такая же композиция появилась у кинотеатра «Современник». Как и в прошлом году, вход в «Новогодний городок» на площади Пушкина энергетики оформят двумя яркими световыми арками со снежинкой. Их установка намечена на 20 декабря.

А сегодня в сквере у памятника Якову Гарелину вновь засверкала огнями «золотая» карета! Энергетики филиала «Ивэнерго» установили ее в ночь с четверга на пятницу, чтобы к утру яркая композиция уже радовала жителей города Иванова. Украсит город и инсталляция «Праздник» в виде оленя, везущего сани с подарками. Место ее установки пока согласовывается.

«Несмотря на отсутствие снега, мы надеемся, что яркая иллюминация поможет создать жителям нашего города новогоднее настроение и передать атмосферу любимого праздника! Пользуясь случаем, поздравляю всех ивановцев с наступающим Новым годом. Пусть предпраздничные дни будут наполнены только приятными хлопотами, а 2020 год станет удачным и счастливым!», - отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ивэнерго» Алексей Васильев.

Но чтобы долгожданные зимние выходные не омрачились бедой, специалисты Ивэнерго просят жителей города и области соблюдать правила электробезопасности.

Не зажигайте бенгальские свечи, пиротехнику и другие огнеопасные предметы рядом с любым источником электричества. Пиротехника - отнюдь не безобидная игрушка. Использование салютов и хлопушек (особенно с наполнением мишурой) рядом с источником электричества могут привести к отключениям электроэнергии или стать причиной электротравматизма. На каждом фейерверке и хлопушке всегда указан радиус безопасной зоны. Это означает, что в этом радиусе от места запуска не должно быть ни людей, ни зданий, ни линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Будьте ответственны! Берегите себя и своих близких!