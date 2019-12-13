Куба поставила цель довести долю ВИЭ-генерации до 24% к 2030 г.

На Кубе принят новый декрет (Decree Law 345), направленный на содействие развитию возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности. Страна стремится увеличить долю ВИЭ-генерации (включая гидроэнергетику) в общем портфеле генерации и довести ее до 24% к 2030 г. с менее чем 4% в настоящее время, и постепенно заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, а также диверсифицировать состав тепловой генерации.

Кубинские власти будут поощрять использование биомассы из тростника, фотоэлектрической солнечной энергии, энергии ветра, биогаза, гидроэнергии и других видов ВИЭ. Кроме того, будет стимулироваться производство электроэнергии конечными потребителями (производство электроэнергии из сахарного тростника или домохозяйствами, оборудованными фотоэлектрическими панелями). При этом излишки электроэнергии у таких производителей будут покупаться компанией Union Electrica по цене, соответствующей стоимости электроэнергии, вырабатываемой тепловой генерацией.

Отечественные производители ВИЭ-энергии получат льготные банковские кредиты. Участие иностранных инвесторов будет также стимулироваться и поощряться льготным налогообложением.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata