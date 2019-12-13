 
За рубежом

Куба поставила цель довести долю ВИЭ-генерации до 24% к 2030 г.

Куба поставила цель довести долю ВИЭ-генерации до 24% к 2030 г.

13 декабря 2019, 16:45
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata, КУБА, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

173 просмотра

На Кубе принят новый декрет (Decree Law 345), направленный на содействие развитию возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности. Страна стремится увеличить долю ВИЭ-генерации (включая гидроэнергетику) в общем портфеле генерации и довести ее до 24% к 2030 г. с менее чем 4% в настоящее время, и постепенно заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, а также диверсифицировать состав тепловой генерации.

Кубинские власти будут поощрять использование биомассы из тростника, фотоэлектрической солнечной энергии, энергии ветра, биогаза, гидроэнергии и других видов ВИЭ. Кроме того, будет стимулироваться производство электроэнергии конечными потребителями (производство электроэнергии из сахарного тростника или домохозяйствами, оборудованными фотоэлектрическими панелями). При этом излишки электроэнергии у таких производителей будут покупаться компанией Union Electrica по цене, соответствующей стоимости электроэнергии, вырабатываемой тепловой генерацией.

Отечественные производители ВИЭ-энергии получат льготные банковские кредиты. Участие иностранных инвесторов будет также стимулироваться и поощряться льготным налогообложением.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Итальянский энергохолдинг Enel планирует инвестировать € 11,5 млрд в строительство новых генерирующих мощностей на базе ВИЭ к 2022 г.
Датская Ørsted планирует построить энергокомплекс офшорной ветровой генерации мощностью 5 ГВт
Итальянская Prysmian Group подписывает контракт на производство и установку кабельной системы в рамках проекта сооружения офшорной ВЭС Neart na Gaoithe
Британская ScottishPower планирует построить энергокомплекс офшорной ветровой генерации мощностью 3,1 ГВт в Восточной Англии
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно