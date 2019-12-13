Липецкий "Юнионвайр" построит завод за 200 млн в парке "Рождество"

ООО «Юнионвайр» инвестирует 200 млн рублей в строительство завода по производству электропроводки для «белой техники» в Липецкой области. Соглашение об этом в особой экономзоне «Липецк» подписали глава региона Игорь Артамонов и генеральный директор компании Светлана Загорская.

Предприятие будет построено в селе Красное Краснинского района, на площадке индустриального парка «Рождество». Открытие запланировано на декабрь 2020 года. Будет создано 100 рабочих мест.

«Сегодня важно ощущать поддержку властей, для нас подписание соглашения – важный этап в развитии. Сейчас мы выпускаем продукцию для двух предприятий – «Вирпул» и «Веста». Надеемся расширить клиентскую базу и увеличить объем продукции до 2,5 млн единиц в год. Уже достигнута договоренность с подрядной организацией о разработке проекта будущего завода. Подготовительные земляные работы начнутся со дня на день», – рассказала «Абирегу» гендиректор компании «Юнионвайр» Светлана Загорская.

«Юнионвайр» входит в группу предприятий, основанных итальянской компанией Unionalpha SPA. С 2009 по 2016 год компания выпускала продукцию в Лебедяни Липецкой области, в индустриальном парке «Кузнецкая слобода», где арендовала производственные площади ОАО «Строймаш». Затем предприятие переехало в Краснинский район, на производственную площадку ООО «Моторинвест» индустриального парка «Рождество». В марте 2019 года в рамках визита в Липецкую область чрезвычайного и полномочного посла Италии в России Паскуале Терраччано была достигнута договоренность о строительстве собственного предприятия. В августе был выкуплен земельный участок площадью 4 га на территории «Моторинвеста».

ООО «Юнионвайр» зарегистрировано в 2009 году в Лебедянском районе, уставный капитал – 2 млн рублей. Учредитель – АО «Юниональфа С. П. А. ». Основным видом деятельности компании является производство кабелей и кабельной арматуры. В 2018 году, согласно данным бухгалтерской отчетности, выручка компании составила 472 млн рублей (выросла на 104 млн рублей по сравнению с 2017 годом), прибыль – 25 млн рублей (увеличилась на 512 тыс. рублей).