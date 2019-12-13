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Парк оборудования завода "Электрокабель" пополнился шестью оплеточными машинами

Парк оборудования завода Электрокабель пополнился шестью оплеточными машинами

13 декабря 2019, 13:30
Рубрика: Компании
Метки: ХКА, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Кольчугинский «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) приобрел шесть новых оплеточных машин общей стоимостью более 90 миллионов рублей.

Новое оборудование будет установлено в цехе №5, где производят кабели управления, контрольные и судовые кабели. По подсчетам специалистов, после его выхода на проектную мощность объемы выпуска данных видов изделий вырастут на 10-15%.

«На новых оплеточных машинах можно одновременно проводить несколько операций. Во-первых, накладывать на скрученные жилы экран из медных проволок. Это и есть процесс оплетки. Экран защищает внутреннее электромагнитное поле от внешних воздействий, упрощенно говоря, от помех. Это особенно важно для кабелей управления, служащих для передачи аналогового и цифрового сигналов. Одновременно на новом оборудовании можно обматывать кабель полимерными лентами, которые являются разделительным слоем между экраном и оболочкой. Благодаря им кабель легче и удобнее монтировать», – сообщил главный технолог АО «ЭКЗ» Анатолий Баринов.

Благодаря функции «два в одном» снижается трудоемкость производственного процесса и сокращаются сроки изготовления кабельных. изделий. В состав комплекта оборудования также входят две полуавтоматические намоточные машины, которые предназначены для подготовки медных проволок к оплетке.

Стоит отметить, что в начале 2019 года на «Электрокабеле» в цехе №4 были введены в эксплуатацию три оплеточные машины, составившие основу современного оплеточного центра.

«Вертикальные оплеточные машины приобретены предприятием в рамках реализации масштабной программы модернизации производства, рассчитанной на 2017-2019 годы. По предварительным оценкам, в целом за три года расходы на покупку нового оборудования и замену узлов на существующих линиях превысят 1,5 млрд рублей. В следующем году модернизация продолжится», – отметил директор АО «ЭКЗ» Рауль Тайматов.

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