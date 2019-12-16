На берегу Воронежского водохранилища установили красный 46-метровый маяк

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16 декабря 2019, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЦЕНТРА, РОССЕТИ ЦЕНТР, ВОРОНЕЖЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Красный маяк высотой 46 метров и весом 122 тонны появился на берегу водохранилища вблизи парка «Алые паруса» в начале декабря. Однако это не просто арт-объект – таким образом стилизована опора линии электропередач, которая появилась на месте старой конструкции. Фундамент прежней опоры могли разрушить грунтовые воды, сообщили корреспонденту «Вести Воронеж» в пресс-службе филиала «Россети Центр Воронежэнерго» в понедельник, 16 декабря.
Три зенитных прожектора будут имитировать луч маяка, направленный на правый берег. А башню планируется оснастить двумя видеокамерами, через которые панорама города будет транслироваться на экран, установленный у входа в парк. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце декабря.
В основу инженерного решения опоры была положена гиперболоидная конструкция Шухова, которая обеспечивает надёжность и устойчивость к силовым, ветровым и гололёдным нагрузкам, заверили в Воронежэнерго. Высота конструкции составляет 46 метров, вес – 122 тонны. Опора стоит на фундаменте.
Линия проходит вдоль берега от ТЭЦ-1 до парка «Алые паруса» и пересекает водохранилище. Сама воздушная линия была построена 35 лет назад, когда на близлежащей территории еще не существовало домов многоэтажной застройки.
– Место, где расположена анкерно-угловая опора № 23, становится видовым, поэтому специалисты филиала Воронежэнерго приняли решение заменить стандартную опору стилизованной и благоустроить существовавший здесь ранее пустырь. Концепция стилизованной опоры была разработана известным воронежским архитектором Романом Пупавцевым. Тематически он дополнит расположенную рядом прибрежную зону, жилой комплекс «Белые паруса», парк «Алые паруса», а также корабль-музей «Гото Предестинация» на противоположном берегу водохранилища. Кроме того, опора «Маяк» как нельзя лучше перекликается по смыслу с обнародованной на днях концепцией развития Петровской набережной, где, по замыслу создателей, должен быть построен экопарк «Черноземноморье», – объяснили в пресс-службе компании.
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