На берегу Воронежского водохранилища установили красный 46-метровый маяк

Красный маяк высотой 46 метров и весом 122 тонны появился на берегу водохранилища вблизи парка «Алые паруса» в начале декабря. Однако это не просто арт-объект – таким образом стилизована опора линии электропередач, которая появилась на месте старой конструкции. Фундамент прежней опоры могли разрушить грунтовые воды, сообщили корреспонденту «Вести Воронеж» в пресс-службе филиала «Россети Центр Воронежэнерго» в понедельник, 16 декабря.

Три зенитных прожектора будут имитировать луч маяка, направленный на правый берег. А башню планируется оснастить двумя видеокамерами, через которые панорама города будет транслироваться на экран, установленный у входа в парк. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце декабря.

В основу инженерного решения опоры была положена гиперболоидная конструкция Шухова, которая обеспечивает надёжность и устойчивость к силовым, ветровым и гололёдным нагрузкам, заверили в Воронежэнерго. Высота конструкции составляет 46 метров, вес – 122 тонны. Опора стоит на фундаменте.

Линия проходит вдоль берега от ТЭЦ-1 до парка «Алые паруса» и пересекает водохранилище. Сама воздушная линия была построена 35 лет назад, когда на близлежащей территории еще не существовало домов многоэтажной застройки.