На реализацию программы "Стимул" в Нижегородской области направят более 1 млрд рублей

В 2020 году Нижегородская область направит дополнительные средства федерального бюджета в размере 1,275 млрд рублей на стимулирование программ жилищного строительства. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил 13 декабря по окончании встречи министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева с представителями строительной отрасли региона.

Федеральные средства при софинансировании из бюджета Нижегородской области будут вложены в строительство семи социально важных объектов в трех ЖК: детский сад и школа в «Новинках Smart City», школа и две дороги в «Окском береге», детсад и школа в ЖК «Анкудиновский парк». Соответствующие изменения заложены в проекте бюджета региона на 2020 год.

«В будущем министерство будет ещё активнее администрировать и контролировать процесс строительства в субъектах. Рассчитываем, что регионы смогут правильно организовать процесс на своей территории – грамотно пройдут все этапы от подготовки проектно-сметной документации до заключения контрактов и выхода на объект. Таким образом мы намерены навести порядок в инвестиционных программах, идущих за счет средств федерального бюджета», - акцентировал Владимир Якушев.

Программа «Стимул» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру.