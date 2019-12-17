На двух подстанциях Самарской области модернизировано оборудование релейной защиты

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила работы по модернизации отключающих сигналов релейной защиты (РЗА) на подстанциях 500 кВ «Азот» и 220 кВ «Васильевская», обеспечивающих электроэнергией распределительные центры питания по линиям 110 кВ. Выполненные работы повысят надежность электроснабжения западной части Самарской области, в том числе территорию опережающего развития «Тольятти», а также таких крупных потребителей как Волжский автомобильный завод и химическое предприятие «Тольяттиазот».

Модернизированная система передачи отключающих сигналов релейной защиты выполнена с применением устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) на базе цифрового оборудования. Аппаратура обладает высокой чувствительностью, обеспечивает большой запас по перекрываемому затуханию и гарантирует надежную передачу и прием команд РЗА при высоких уровнях помех.



Подстанция 500 кВ «Азот» и 220 кВ «Васильевская» общей установленной мощностью более 2 тыс. МВА являются крупнейшим питающими центрами Самарской области. Объекты снабжают электроэнергией жителей Тольятти с населением более 700 тыс. человек и крупные индустриальные предприятия, такие как: «АвтоВАЗ», «Тольяттикаучук», «Тольяттиазот», «Волгоцеммаш».