 
Модернизация

На двух подстанциях Самарской области модернизировано оборудование релейной защиты

На двух подстанциях Самарской области модернизировано оборудование релейной защиты

17 декабря 2019, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила работы по модернизации отключающих сигналов релейной защиты (РЗА) на подстанциях 500 кВ «Азот» и 220 кВ «Васильевская», обеспечивающих электроэнергией распределительные центры питания по линиям 110 кВ. Выполненные работы повысят надежность электроснабжения западной части Самарской области, в том числе территорию опережающего развития «Тольятти», а также таких крупных потребителей как Волжский автомобильный завод и химическое предприятие «Тольяттиазот».

Модернизированная система передачи отключающих сигналов релейной защиты выполнена с применением устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) на базе цифрового оборудования. Аппаратура обладает высокой чувствительностью, обеспечивает большой запас по перекрываемому затуханию и гарантирует надежную передачу и прием команд РЗА при высоких уровнях помех. 

Подстанция 500 кВ «Азот» и 220 кВ «Васильевская» общей установленной мощностью  более 2 тыс. МВА являются крупнейшим питающими центрами Самарской области. Объекты снабжают электроэнергией жителей Тольятти с населением более 700 тыс. человек и  крупные индустриальные предприятия, такие как: «АвтоВАЗ», «Тольяттикаучук», «Тольяттиазот», «Волгоцеммаш». 

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