В Киеве строят тротуар с подогревом: как работает система и зачем она нужна

В Киеве строят дорогу с подогревом. Вмонтированный внутрь покрытия кабель не даст поверхности покрываться льдом даже в сильные морозы. Утепление тротуара обойдется в 800 тысяч гривен.

Первый участок теплого тротуара уже почти готова. Она на столичной Соломенке и ведет к крупнейшей здешней школы. Тротуар спускается по склону. Дмитрий, который возглавляет родительский комитет школы, говорит, что в морозы здесь настоящая каток: "Родители падают, дети падают". Родительская группа отправилась на тендер общественного бюджета и выиграла. В свою очередь, город обязался проплатить подогрев тротуара. Два года назад таким образом утеплили школьные лестницы. Умная система сама включает электрический подогрев благодаря датчикам.

"Как только тут минус два и влажность, то это говорит системе, что может появиться лед. За всю прошлую зиму здесь ни разу он не появился”

Для коммунальщиков эта работа необычная. Фирму, которая бы смогла ее выполнить, искали полтора года. Около двух километров кабеля прячут под многослойным укрытием. Геотекстиль, чтобы трава не росла, сетка, чтобы тэн держался на месте. Триста метров тротуара обойдутся в 800 тысяч гривен.

Киев - это не первый город в Украине, где нашли деньги на теплый тротуар. Еще девять лет назад он появился в Тернополе. "Когда начинается снег, он сразу становится центром внимания местных СМИ. Блогеры снимают – работает или не работает", - говорит заместитель городского председателя Тернополя Владислав Стимковський. По его словам, за девять лет сбоев в работе не было.

На обогрев короткого участка уходит около десяти тысяч гривен за сезон. Повторить эксперимент в другом городе желание у чиновников не возникло. Увольнять дворников не собираются и в Киеве. “Если выпадет 20 сантиметров снега, то система его не колышет, а он просто утрамбується. Если бы оно нагревало 20-25 градусов тротуар, то оно бы конечно розтавало бы сразу”, - поснив начальник укравління ЖКХ Соломенской райгосадминистрации Андрей Сидорчук.

На теплый пол тротуар будет смахивать лишь названием. Температура поверхности будет не выше плюс один. Этого достаточно, чтобы растопить лед.