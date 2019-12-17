В Республике Алтай введены в эксплуатацию две новые солнечные электростанции

Группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию новую солнечную генерацию в Республике Алтай – вторую очередь Ининской СЭС мощностью 15 МВт и Усть-Коксинскую СЭС мощностью 40 МВт – крупнейшую солнечную электростанцию в Сибири. Новые станции с 1 декабря 2019 года начали отпуск электроэнергии в сеть.

Ранее группа компаний «Хевел» построила и ввела в эксплуатацию в Республике Алтай Кош-Агачскую СЭС-1 и Кош-Агачскую СЭС-2 мощностью по 5 МВт, Усть-Канскую СЭС мощностью 5 МВт, Майминскую СЭС мощностью 25 МВт, Онгудайскую СЭС мощностью 5 МВт, а также первую очередь Ининской СЭС мощностью 10 МВт.

В январе 2020 года отпуск электроэнергии в сеть начнёт Чемальская СЭС мощностью 10 МВт. Таким образом, установленная мощность солнечной генерации в регионе в 2020 году достигнет 120 МВт, а расчётная годовая выработка составит около 154 млн кВт*ч, что позволит обеспечить за счёт солнечной электроэнергии более 30% потребления региона. Ввод в эксплуатацию новых солнечных электростанций в регионе повысит надёжность электроснабжения районов и снизит потери при передаче электроэнергии без увеличения тарифной нагрузки на жителей Горного Алтая.