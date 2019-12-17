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Выставки Wire и Tube ждут экспонентов и посетителей весной 2020 года

Выставки Wire и Tube ждут экспонентов и посетителей весной 2020 года

17 декабря 2019, 14:00
Рубрика: Новости портала
Метки: WIRE, TUBE, Messe Dusseldorf, RusCable.Ru

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Фридрих Керер

Фридрих Керер

WIRE, TUBE, Messe Dusseldorf, RusCable.Ru

WIRE, TUBE, Messe Dusseldorf, RusCable.Ru

WIRE, TUBE, Messe Dusseldorf, RusCable.Ru

Директор департамента международных выставок группы компаний Messe Düsseldorf GmbH Фридрих Керер (Friedrich Kehrer) провел деловой ужин с представителями российских отраслевых компаний и СМИ. Он рассказал об успехах прошлых выставок Wire и Tube, которые проходят в Дюссельдорфе под руководством Messe Düsseldorf, а также о перспективах предстоящего сезона этих мероприятий, который продлится с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Раз в 2 года дуэт Wire и Tube превращает выставочный комплекс Дюссельдорфа в глобальный информационный и коммуникационный форум для ключевых представителей кабельной промышленности, индустрии труб и трубопроводных технологий.

Выставка Wire посвящена кабельной и проволочной промышленности. На ней экспоненты представляют станки и оборудование для производства и
отделки, инструментальное оборудование и вспомогательные материалы для производства КПП, производственные материалы, специальные сорта проволоки и кабеля, контрольно-измерительное и регулировочное оборудование, стекловолокно, испытательное оборудование, специальные разделы, крепежные элементы и технические пружины.

Посетителей выставки Wire 2020 ждет несколько «премьер». Впервые на ней появятся конечные продукты: крепежные элементы и метизы. Также будет представлено оборудование для сварки проволочных сеток. Эта технология — настоящий вызов для сферы логистики, ведь чтобы создать точечный ток для работы тяжелой техники, необходимо устанавливать и подсоединять особенно толстые кабели в отсеках питания.

На выставке Tube, посвященной трубной промышленности, в 2020 году можно будет увидеть промышленные станки и оборудование для производства, обработки и отделки труб, сырье, трубы и комплектующие, а также б/у оборудование, инструменты для технологических процессов, вспомогательное оборудование, измерительную, контрольно-регулировочную и испытательную технику.

В прошлый раз выставку Wire посетили 1442 экспонента из 53 стран мира, а также около 42 тысяч посетителей. В 2016 году эти цифры были значительно меньше ― около 38 тысяч специалистов. На выставке Tube свою продукцию в прошлом сезоне представили 1242 компании из 57 стран мира, посетителей насчитывалось около 30 тысяч человек.

Как отметил господин Керер, с каждым годом выставки, организованные Messe Düsseldorf, становятся все популярнее. Именно поэтому в новом сезоне будет задействован еще один недавно построенный павильон. Его площадь ― более 12 000 м². Нововведения коснутся и коммуникативной части мероприятия: впервые в рамках Wire и Tube будут организованы туры ecoMetals с гидом по стендам экспонентов, предлагающих концепции устойчивого и ресурсосберегающего производства с минимальным количеством вредных выбросов.

Многие представители российских компаний, присутствующие на деловом ужине, заявили, что намерены отправиться на выставки. Это отражает общероссийскую тенденцию: российских экспонентов и посетителей становится все больше. В выставке Wire примут участие 8 российских экспонентов, в выставке Tube ― 9.

Представители кабельной и проволочной промышленности из России ― это Craft Group, ВНИИКП, Корпорация Красный октябрь, РСТ-ЭКСПОРТ, Магнитогорский металлургический комбинат, Северсталь-метиз, Техносвар и Владимирский завод прецизионных сплавов.

На выставке Tube свою продукцию представят Группа ЧТПЗ, Электростальский завод тяжелого машиностроения, Институт Цветметобработка, Колпинский трубный завод, Нью Лайн инжиниринг, Techno Tube, Трубная металлургическая компания, Севестраль и Уралтрубпром.

Как отметил Фридрих Керер, выставки будут интересны профессионалам множества отраслей. Внутри производственной сферы это специалисты черной и цветной металлургии, сталелитейного производства, электроники, электротехники, а также автомобильной и химической промышленности. Работники сферы услуг тоже могут заинтересоваться этим мероприятием: например, специалисты области контрольно-измерительной и регулировочной техники, кабельной промышленности, строительства и отраслевой торговли.

За более чем 30 лет выставки Wire и Tube завоевали лидирующие позиции среди отраслевых выставок по всему миру и дали старт для аналогичных выставочных проектов. В настоящее время их уже 11. Подобно выставкам Wire и Tube, в своих регионах они стимулируют рост и развитие кабельной и трубной промышленности.

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