Выставки Wire и Tube ждут экспонентов и посетителей весной 2020 года

Фридрих Керер

Директор департамента международных выставок группы компаний Messe Düsseldorf GmbH Фридрих Керер (Friedrich Kehrer) провел деловой ужин с представителями российских отраслевых компаний и СМИ. Он рассказал об успехах прошлых выставок Wire и Tube, которые проходят в Дюссельдорфе под руководством Messe Düsseldorf, а также о перспективах предстоящего сезона этих мероприятий, который продлится с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Раз в 2 года дуэт Wire и Tube превращает выставочный комплекс Дюссельдорфа в глобальный информационный и коммуникационный форум для ключевых представителей кабельной промышленности, индустрии труб и трубопроводных технологий.

Выставка Wire посвящена кабельной и проволочной промышленности. На ней экспоненты представляют станки и оборудование для производства и

отделки, инструментальное оборудование и вспомогательные материалы для производства КПП, производственные материалы, специальные сорта проволоки и кабеля, контрольно-измерительное и регулировочное оборудование, стекловолокно, испытательное оборудование, специальные разделы, крепежные элементы и технические пружины.

Посетителей выставки Wire 2020 ждет несколько «премьер». Впервые на ней появятся конечные продукты: крепежные элементы и метизы. Также будет представлено оборудование для сварки проволочных сеток. Эта технология — настоящий вызов для сферы логистики, ведь чтобы создать точечный ток для работы тяжелой техники, необходимо устанавливать и подсоединять особенно толстые кабели в отсеках питания.

На выставке Tube, посвященной трубной промышленности, в 2020 году можно будет увидеть промышленные станки и оборудование для производства, обработки и отделки труб, сырье, трубы и комплектующие, а также б/у оборудование, инструменты для технологических процессов, вспомогательное оборудование, измерительную, контрольно-регулировочную и испытательную технику.

В прошлый раз выставку Wire посетили 1442 экспонента из 53 стран мира, а также около 42 тысяч посетителей. В 2016 году эти цифры были значительно меньше ― около 38 тысяч специалистов. На выставке Tube свою продукцию в прошлом сезоне представили 1242 компании из 57 стран мира, посетителей насчитывалось около 30 тысяч человек.

Как отметил господин Керер, с каждым годом выставки, организованные Messe Düsseldorf, становятся все популярнее. Именно поэтому в новом сезоне будет задействован еще один недавно построенный павильон. Его площадь ― более 12 000 м². Нововведения коснутся и коммуникативной части мероприятия: впервые в рамках Wire и Tube будут организованы туры ecoMetals с гидом по стендам экспонентов, предлагающих концепции устойчивого и ресурсосберегающего производства с минимальным количеством вредных выбросов.

Многие представители российских компаний, присутствующие на деловом ужине, заявили, что намерены отправиться на выставки. Это отражает общероссийскую тенденцию: российских экспонентов и посетителей становится все больше. В выставке Wire примут участие 8 российских экспонентов, в выставке Tube ― 9.

Представители кабельной и проволочной промышленности из России ― это Craft Group, ВНИИКП, Корпорация Красный октябрь, РСТ-ЭКСПОРТ, Магнитогорский металлургический комбинат, Северсталь-метиз, Техносвар и Владимирский завод прецизионных сплавов.

На выставке Tube свою продукцию представят Группа ЧТПЗ, Электростальский завод тяжелого машиностроения, Институт Цветметобработка, Колпинский трубный завод, Нью Лайн инжиниринг, Techno Tube, Трубная металлургическая компания, Севестраль и Уралтрубпром.

Как отметил Фридрих Керер, выставки будут интересны профессионалам множества отраслей. Внутри производственной сферы это специалисты черной и цветной металлургии, сталелитейного производства, электроники, электротехники, а также автомобильной и химической промышленности. Работники сферы услуг тоже могут заинтересоваться этим мероприятием: например, специалисты области контрольно-измерительной и регулировочной техники, кабельной промышленности, строительства и отраслевой торговли.

За более чем 30 лет выставки Wire и Tube завоевали лидирующие позиции среди отраслевых выставок по всему миру и дали старт для аналогичных выставочных проектов. В настоящее время их уже 11. Подобно выставкам Wire и Tube, в своих регионах они стимулируют рост и развитие кабельной и трубной промышленности.