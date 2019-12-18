Транснефть ищет подрядчика для строительства НПС в Иркутской области за 590 млн рублей

RusCable Review #24
18 декабря 2019, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТРАНСНЕФТЬ, ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность
АК "Транснефть" (MOEX: TRNF) объявила открытый тендер на строительство в Иркутской области нефтеперекачивающей насосной станции (НПС) без резервуарного парка, следует из информации на сайте госзакупок.
НПС разместиться около села Березовка Тайшетского района, где сходятся нефтепроводы "Омск - Иркутск" и "Восточная Сибирь - Тихий океан".
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 591,8 млн рублей. Заявки на тендер принимаются до 9 января 2020 года, итоги планируется подвести 28 февраля.
Подрядчик должен выполнить все строительные работы до 1 августа 2022 года.
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