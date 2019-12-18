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Транснефть ищет подрядчика для строительства НПС в Иркутской области за 590 млн рублей

АК "Транснефть" (MOEX: TRNF) объявила открытый тендер на строительство в Иркутской области нефтеперекачивающей насосной станции (НПС) без резервуарного парка, следует из информации на сайте госзакупок.

НПС разместиться около села Березовка Тайшетского района, где сходятся нефтепроводы "Омск - Иркутск" и "Восточная Сибирь - Тихий океан".

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 591,8 млн рублей. Заявки на тендер принимаются до 9 января 2020 года, итоги планируется подвести 28 февраля.

Подрядчик должен выполнить все строительные работы до 1 августа 2022 года.

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