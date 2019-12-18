В Уфе на инвестфоруме "Башкортостан зовет!" подписаны соглашения на 4 млрд 600 млн рублей

18 декабря 2019 года в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоялся первый инвестиционный форум «Башкортостан зовет!». В нем приняли участие ключевые стратегические инвесторы страны для обсуждения вопросов формирования эффективной инвестиционной политики региона.

Для инвест-диалога в столицу республики приехали федеральные органы исполнительной власти, Российский фонд прямых инвестиций, Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов, а также порядка 500 участников из более чем 300 крупных компаний. Общий оборот первых 100 компаний с самым большим оборотом за 2018 год составил более 3 трлн рублей. Участие приняли представители из стран Азии и Европы; более 120 представителей СМИ; 25 спикеров и 4 модератора, среди которых известный журналист и телеведущий Владимир Познер.

Одним из ключевых событий форума стало подписание первых соглашений с инвесторами на общую сумму 4 млрд 600 млн рублей. Это инвестиционное соглашение об условиях реализации приоритетного инвестпроекта Башкортостана, связанное с организацией производства порошкового силикагеля в Салавате на сумму 449,5 млн рублей, и соглашение по проекту строительства установки переработки углеводородных газов в ароматические углеводороды на сумму 2000 млн рублей. Проект финансовой группы «ДоГа» был рассмотрен на Инвестиционном часе в ноябре этого года.

Президент союза «Торгово-промышленная палата РБ» Тимур Хакимов и директор ООО «Уфимский домостроительный комбинат»заключили соглашение о сотрудничестве в части реализации инвестиционного проекта «Строительство завода крупнопанельного домостроения» на сумму 2150 млн рублей.

Глава Республики Башкортостан и генеральный директор Kozuva Group S. Kozuva подписали меморандум в целях реализации инвестиционных проектов на территории РБ в сфере строительства недвижимости и промышленных объектов, в том числе гостиничного комплекса на территории железнодорожного вокзала станции «Уфа» и карго-терминала на территории Республики Башкортостан.

Еще два соглашения были подписаны в ходе форума: о сотрудничестве между ТПП региона и Уфимским домостроительным комбинатом и документ, фиксирующий сотрудничество Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа» и общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В Башкортостане насчитывается 13 индустриальных парков, 61 резидентами создано 3,5 тысячи рабочих мест, вложено 43,5 млрд рублей, еще три парка в процессе создания в городах Нефтекамск, Благовещенск и Салаватском районе республики. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и энергетики РБ Урал Насибуллин в ходе дискуссионной площадки «Инфраструктура поддержки бизнеса: индустриальные парки, экономические зоны, институты развития» первого инвестиционного форума «Башкортостан зовет!».

Презентацию республики на форуме «Башкортостан зовет!» представил первый вице-премьер Андрей Назаров. Еженедельно глава республики Радий Хабиров проводит «Инвестчасы», на которых уже было рассмотрено 153 проекта на общую сумму 360 млрд рублей, отметил Андрей Назаров, и задача показанной презентации — сделать так, чтобы этих проектов было больше, в том числе в тех областях, на которые ранее акцент не ставился, например, на туризме.

К 2030 году, по словам спикера, Республика Башкортостан должна стать одним из наиболее привлекательных мест в России с точки зрения социальной инфраструктур. Кроме того, Андрей Назаров отметил, что на втором форуме «Башкортостан зовет» инвесторам подарят звезды, как на «Аллее славы» в Голливуде, соразмерные вкладу инвестора в регион.

На пленарном заседании «Башкортостан — территория выгодных инвестиций» в рамках инвестиционного форума «Башкортостан зовет» экономический потенциал республики оценили инвесторы, глава республики Радий Хабиров, а также модератор — журналист и телеведущий Владимир Познер.

Спикерами заседания стали Александр Малах, руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы России; Фабрицио Ванди, генеральный директор ООО «Агросакмара Башкирия»; Александр Махров, генеральный директор ООО «УК Сигма Холдинг»; Дмитрий Донцов, директор ООО «Финансовая группа «Дога» и Владислав Кочетков, президент-председатель правления АО «Инвестиционный холдинг «Финам».

«Этот форум мы собираем еще и за тем, чтобы сказать спасибо — за то, что вы в нас поверили, за то, что вы инвестируете — это для нас очень важно, и я, пользуясь случаем, благодарю вас за доверие, — обратился к инвесторам Радий Хабиров. — Мы ровно тот регион, куда нужно инвестировать, с которым нужно работать. Предполагаем, что уже сегодня произойдут контакты, которые будут полезны, и мы, конечно, подготовили соглашения﻿».