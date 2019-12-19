В настоящее время в двух регионах Урала за лесопожарной обстановкой следят в общей сложности 64 IP-камеры, благодаря их работе в 2019 году было выявлено и оперативно потушено 48 возгораний.

Вовремя замеченный пожар и быстрая его локализация позволяют не только сберечь природные ресурсы и экологию — сотни и тысячи гектаров леса, флору и фауну, но и сэкономить миллиарды рублей при тушении небольших пожаров на ранней стадии возгорания. Автоматизированная система обнаружения лесных пожаров «Ростелекома» стала ключевым элементом для сохранения лесных массивов Прикамья и Ямала.

Система мониторинга лесных пожаров была внедрена «Ростелекомом» в Пермском крае в 2016 году, а в 2017-м первые камеры системы были установлены и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сегодня десять IP-камер видеонаблюдения в Пермском крае следят за 770 тысячами гектаров леса, а 54 камеры на территории Ямала охватывают практически всю пожароопасную территорию округа вблизи муниципальных образований. Каждая IP-камера имеет угол обзора в 360 градусов и помещена на антенно-мачтовое сооружение, точка размещения выбирается с учетом многих факторов: координат и высоты вышки, степени пожароопасности участка, рельефа местности. Камера автоматически обнаруживает облако дыма на фоне леса, определяет координаты очага возгорания и тут же передает информацию в диспетчерский центр региона.

Вице-президент — директор МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев: «Результативность работы системы мониторинга лесных пожаров в Пермском крае уже доказана: за этот год было обнаружено 40 пожаров и в первые же сутки они были потушены. Это позволило сохранить сотни гектаров леса, не говоря уже о предотвращении губительного воздействия пожаров на всю экосистему региона. В следующем году мы планируем установить 15 дополнительных видеокамер, что позволит охватить видеонаблюдением около двух миллионов гектаров. С 2017 года мониторинг лесных пожаров работает и на территории Ямала, где за прошедший год благодаря системе было обнаружено и оперативно потушено восемь возгораний».

Экологическая эффективность проекта «Мониторинг лесных пожаров» была оценена жюри и экспертами конкурса People Investor, которые присудили ему высшую награду в номинации «Экологическая эффективность». Помимо «Ростелекома» в конкурсе корпоративных проектов участвовали еще 68 компаний. Всего на победу в соответствующей номинации претендовали 11 проектов.