Завершен капитальный ремонт подсветки петербургской телебашни. На объекте смонтировано 644 новых линейных светодиодных светильников, которые создают ее повседневный вечерний облик в виде светящихся колец на ярусах с триколором российского флага на смотровой площадке. Заливка светом нижнего яруса осуществляется с земли светодиодными прожекторами.

В процессе ремонта были сняты мерцающие стробоскопы, выработавшие трехкратный срок службы, осуществлена замена светильников, кронштейнов, кабельных линий. За счет применения энергоэффективного оборудования и демонтажа ламп-вспышек электропотребление подсветки уменьшилось на 42 кВт.

По случаю первого включения подсветки телебашни на смотровой площадке высотного инженерного сооружения заработали вращающиеся по горизонтали лучи, создающие вид маяка. Были продемонстрированы все режимы работы установленного оборудования: бегущие сверху вниз огни, круговые движения и мерцающий эффект на ярусах телебашни. В дальнейшем включение динамичного режима художественной подсветки телебашни будет осуществляться на 10 минут в начале каждого часа, остальные 50 минут оборудование будет работать в статичном режиме.

Напомним, что ранее было принято решение о пересмотре первоначального контракта стоимостью 133 млн рублей и перераспределении средств на первоочередные работы по модернизации городских установок наружного освещения с высокой степенью износа. В итоге на капитальный ремонт подсветки башни с сохранением прежних параметров и художественного решения повседневного вечернего облика было потрачено 21,5 млн рублей, а высвобожденные средства направлены на ремонт уличного освещения.

За оставшиеся 111,5 млн рублей была повышена надежность и безопасности сетей на 27 объектах в Колпинском, Адмиралтейском, Кировском, Петроградском районах. Заменено 48,8 км потенциально аварийных проводов на самонесущие изолированные. Завершена установка 357 светодиодных светильников в Колпинском районе, ведется установка еще 506 в Адмиралтейском, Кировском, Петроградском. Так же высвобожденные средства направлены на модернизацию освещения на улице Бармалеева в Петроградском районе, на улицах Леснозаводская и Пинегина в Невском районе, на Салтыковской дороге в Красногвардейском районе. Еще по нескольким адресам завершается разработка проектов капитального ремонта систем наружного освещения.

В настоящее время прорабатывается вопрос создания высокохудожественной подсветки телебашни за счет средств частных инвесторов.