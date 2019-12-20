Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров на торжественной церемонии в Москве вручил награды за заслуги в работе и особый вклад в развитие электросетевого комплекса России сотрудникам исполнительного аппарата компании. В преддверии Дня энергетика награждения также пройдут в дочерних обществах и филиалах Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС»).

Нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарностями Электроэнергетического совета СНГ, Минэнерго России, отраслевого объединения работодателей, ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» отмечен 681 специалист исполнительного аппарата, филиалов и ДЗО. На церемонии награждения части сотрудников в Москве Андрей Муров особо подчеркнул вклад работников в решение главных задач компании.

В 2019 завершен ряд масштабных проектов. Введены в эксплуатацию новые центры питания Иркутской, Оренбургской и Омской областей, подключена ТОР «Надеждиниская» в Приморском крае, обеспечена выдача мощности энергоблоков Нововоронежской АЭС-2 в Центре и Зарамагской ГЭС-1 на Северном Кавказе.

Компания завершила все запланированные мероприятия по созданию схемы внешнего электроснабжения нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», обеспечила электроэнергией компрессорные станции газопровода «Сила Сибири» для его запуска.

При этом сохранен тренд на снижение аварийности в магистральных электросетях, обеспечены высокие финансово-экономические результаты.