20 декабря 2019 года опубликована информация о том, что ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение проектной документации завода по термической переработке отходов в энергию, который компания «РТ-Инвест» планирует построить в городском округе Солнечногорск Московской области.

На все заводы «РТ-Инвест» отходы будут поступать только после их промышленной сортировки и переработки на специализированных комплексах, которые также строит компания. В настоящее время на комплексах осуществляется отбор всех фракций для возможного вторичного использования: пластик, стекло, металл, бумага, органика. В общем объеме «полезные» отходы занимают порядка 50%. Всё, что невозможно разделить и переработать (хвосты) сейчас остается на специальных картах комплексов сортировки и после запуска заводов будет направлено на экологически безопасную энергоутилизацию.

Ключевым партнером «РТ-Инвест» по проекту выступает мировой лидер отрасли — японско-швейцарский концерт Hitachi Zosen Inova, который сегодня строит более 10 аналогичных заводов по всему миру, в том числе в ОАЭ, Франции, Великобритании и Турции. В настоящее время в Евросоюзе ведется строительство 32 предприятий по термической переработке отходов в энергию именно в тех странах, где наблюдается нехватка таких мощностей. При этом энергоутилизации, как и в России, предшествует обязательный раздельный сбор.

Компания «РТ-Инвест» реализует проект «Энергия из отходов» в Московской области, в рамках которого на территории Подмосковья будут построены четыре завода по переработке отходов. Совокупная мощность переработки составит 2,8 млн тонн твердых коммунальных отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии. Инвестиции Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и партнеров направлены на строительные работы и закупку необходимого высокотехнологичного оборудования.

Ввод заводов в эксплуатацию запланирован на 2021-2022 годах. Реализация проекта позволит снизить долю захоронения ТКО в Московской области на 30%. Создание новой инфраструктуры в соответствии с жесткими мировыми стандартами позволит в будущем достичь главной цели в новой формирующейся отрасли обращения с отходами — «нулевого захоронения» на территории России.

Инвестиции направлены на выполнение задач национального проекта «Экология». Новые заводы позволят повысить эффективность переработки отходов, создать дополнительные генерирующие мощности и применять лучшие практики в этой сфере с возможностью их дальнейшего применения в других регионах страны. Острая необходимость решения экологических проблем влияет на рост интереса международного бизнеса к инновационным российским проектам. Благодаря сотрудничеству с зарубежными партнерами в отрасль обращения с отходами приходят самые современные и наукоемкие технологии.

Ранее 30 октября 2019 года состоялось заседание Наблюдательного совета государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», в рамках которого прошло обсуждение участия госкорпорации в инвестиционном проекте «Энергия из отходов», общая стоимость которого составит 149 млрд рублей, из которых более 68 млрд рублей будут предоставлены ВЭБ.РФ.

В июле 2019 года консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций и ведущих ближневосточных суверенных фондов осуществил инвестиции в проект компании «РТ-Инвест» по строительству заводов термической переработки отходов в энергию в Московской области.

В начале 2019 года Российский фонд прямых инвестиций объявил о привлечении инвестиций компании «Ренейссанс Констракшн», входящей в турецкий Холдинг «Ренейссанс», в проект «Энергия из отходов», реализуемый компанией «РТ-Инвест». Холдинг «Ренейссанс» имеет большой опыт в строительстве в сфере инфраструктуры и возобновляемых источников энергии. Экспертиза «Ренейссанс Констракшн» и других участников проекта позволит эффективно решить проблему переработки мусора и превратить его в источник альтернативной энергии.