Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в Доме инноваций «Газпром нефти» провел выездную стратегическую сессию Рабочей Группы «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли».

Рабочей группой были рассмотрены цели цифровой трансформации с учетом вызовов развития нефтегазовой отрасли, уточнены ключевые приоритетные показатели плана мероприятий в различных сценариях развития отрасли, а также комплексно проработана реализация потенциала цифровой трансформации отрасли в нормативно-правовом регулировании, инфраструктуре, государственном управлении.

В рамках сессии также для оперативного подхода к решению поставленных задачи были сформированы подгруппы для проработки различных инициатив.

Кроме того, участниками сессии, среди которых были представители ведущих нефтяных компаний России, был рассмотрен предварительный план мероприятий на 2020 год, а также участия Рабочей группы в деятельности Минэнерго России в целях дальнейшего развития и цифровой трансформации российского нефтегаза.