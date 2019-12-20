RusCable Review #24
20 декабря 2019, 17:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в Доме инноваций «Газпром нефти» провел выездную стратегическую сессию Рабочей Группы «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли».
Рабочей группой были рассмотрены цели цифровой трансформации с учетом вызовов развития нефтегазовой отрасли, уточнены ключевые приоритетные показатели плана мероприятий в различных сценариях развития отрасли, а также комплексно проработана реализация потенциала цифровой трансформации отрасли в нормативно-правовом регулировании, инфраструктуре, государственном управлении.
В рамках сессии также для оперативного подхода к решению поставленных задачи были сформированы подгруппы для проработки различных инициатив.
Кроме того, участниками сессии, среди которых были представители ведущих нефтяных компаний России, был рассмотрен предварительный план мероприятий на 2020 год, а также участия Рабочей группы в деятельности Минэнерго России в целях дальнейшего развития и цифровой трансформации российского нефтегаза.
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