Системный оператор Нигерии Transmission Company of Nigeria (TCN) получил финансовую помощь от Африканского банка развития (African Development Bank, AfDB) в размере $ 210 млн на строительство передающей инфраструктуры в рамках реализации первого этапа проекта расширения передающей сети страны Nigerian Transmission Expansion Project (NTEP 1).

Цель проекта – укрепление электрической сети и повышение ее пропускной способности в северо-западных и южных регионах Нигерии, где число ЛЭП ограничено. Реализация проекта NTEP 1 предусмотрена Программой по восстановлению и расширению передающей сети – Transmission Rehabilitation and Expansion Programme (TREP), которая направлена на укрепление сетевой инфраструктуры в целях повышения ее пропускной способности и повышения надежности электроснабжения. Программа TREP составляет важную часть государственной Программы восстановления энергетического сектора (Power Sector Recovery Program, PSRP) на 2017 - 2021 гг., направленной на повышение надежности энергоснабжения и обеспечение устойчивости энергосистемы. На северо-западе проектом NTEP 1 предусмотрено строительство двухцепной ЛЭП 330 кВ протяженностью 212 км между городами Kaduna в центре и Kano на севере Нигерии; установку 2-х трансформаторов мощностью 150 МВА и 2-х мощностью 60 МВА на ПС Zaria и ПС Kaduna Millennium City; а также установку 2-х трансформаторов на ПС Rigasa и 2-х на ПС Jaji мощностью 60 МВА каждый. На юге и юго-востоке проектом предусмотрена модернизация ЛЭП 330 кВ Delta - Benin протяженностью 107 км и 138 км ЛЭП Alaoji - Ihiala - Onitsha. В настоящее время процедура закупок в рамках проекта NTEP 1 завершена примерно на 70%.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission