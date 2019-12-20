В ходе мероприятия были подведены итоги работы за 2019 год, определены приоритетные задачи, стоящие перед нижегородскими энергетиками в 2020 году, а также состоялась церемония награждения лучших работников Нижновэнерго.

Подводя итоги уходящего года, директор «Россети Центр и Приволжье» Вячеслав Горев дал высокую оценку работе нижегородских энергетиков по реализации мероприятий производственной программы. В 2019 году были проведены подготовительные работы для строительства первой цифровой подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Выездное», внедрена система геопозиционирования автотранспорта на базе ГЛОНАСС, ведется разработка проекта по созданию Центра управления сетями и цифровой радиосвязи. В целях снижения потерь электрической электроэнергии приоритетная роль в 2019 году была отведена внедрению интеллектуальных приборов учета электричества. На сегодняшний день в Нижегородской области установлено более 110 тысяч «умных» счетчиков.

Вячеслав Горев отметил, что основные усилия нижегородских энергетиков в 2020 году будут направлены на выполнение мероприятий Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса Нижегородской области, что подразумевает не только безусловную реализацию всех намеченных проектов, но и потребует от каждого сотрудника региональной энергокомпании повышения уровня компетенций, изменения мышления и культуры производства.

В заключении своего выступления глава региональной энергокомпании поздравил коллег с профессиональным праздником и выразил особую благодарность ветеранам электросетевого комплекса, отметив, что их многолетний опыт стал основой для реализации многих задач, стоящих перед современной электроэнергетикой:

«Примите в ваш адрес, уважаемые коллеги и ветераны, мои поздравления и наилучшие пожелания! Желаю вам дальнейших успехов в вашей профессиональной деятельности, благополучия и крепкого здоровья вам, вашим родным и близким!»

В завершении торжественного мероприятия более 40 сотрудников региональной электросетевой компании были награждены отраслевыми и корпоративными наградами.