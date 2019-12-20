ОАО РЖД определилось с развитием Рижского грузового двора

Концепцию застройки бывшего Рижского грузового двора в Москве разработает японское архитектурное бюро Nikken Sekkei, сообщили в РЖД. Сегодня монополия объявила итоги конкурса, его участники должны были предложить проект редевелопмента одной их самых больших промзон в исторической части Москвы.

На месте грузового двора появится общественно-деловой центр с офисными, торговыми и жилыми площадями. Общая площадь коммерческих объектов составит 450–500 тыс. кв. м, еще около 200 тыс. кв. м придется на жилую застройку. За счет новых жилых площадей РЖД надеется пополнить собственный жилищный фонд, который уже достигает 1 млн кв. м, а также получить дополнительный доход за счет реализации квартир. Партнером по развитию площадки, как писал “Ъ” 4 июня, стал «Дом.РФ».

В грузовом дворе разместится новый офис РЖД и дочерних структур, сейчас штаб-квартира монополии расположена на Новой Басманной улице. В РЖД уточнили, что пока не определились, будут ли площади в Рижском грузовом дворе приобретены в собственность или в долгосрочную аренду. Освободившиеся офисы РЖД реализует на аукционе.

Офисный кластер дополнят научно-образовательные, медицинские, развлекательные, культурно-досуговые пространства, которые будут доступны для всех, добавили в РЖД.

РЖД будет финансировать только разработку проектной документации, в остальном в проект будут привлечены рыночные инвестиции. Компания-застройщик будет так же отобрана на конкурсе, подчеркивают в РЖД.

Рижский грузовой двор занимает 20,6 га и расположен в пяти километрах от Кремля в районе Марьина Роща. РЖД сейчас занимает более 360 тыс. кв. м офисных площадей в более чем 60 зданиях в Москве.