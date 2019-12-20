Группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию первые в Республике Калмыкия солнечные электростанции: первую очередь Малодербетовской СЭС мощностью 15 МВт и две очереди Яшкульской СЭС совокупной мощностью 33,5 МВт.

Строительно-монтажные работы начались весной 2019 года и в соответствии с графиком были завершены в ноябре 2019 года. С декабря 2019 года солнечные электростанции начали отпуск электроэнергии в единую сеть. Ввод в эксплуатацию солнечных электростанций в регионе позволит повысить надёжность электроснабжения района и снизить потери при передаче электроэнергии. Прогнозная годовая выработка первой очереди Малодербетовской и двух очередей Яшкульской СЭС составляет более 58 млн кВт*ч, что обеспечит снижение объёма выбросов СО2 на 60 тысяч тонн ежегодно.

Строительство второй очереди Малодербетовской СЭС мощностью 45 МВт и третьей очереди Яшкульской СЭС мощностью 25 МВт запланировано на 2020 год. Таким образом, совокупная мощность новой солнечной генерации на территории региона к концу 2020 года составит 118,5 МВт. Строительство объектов позволит повысить надёжность электроснабжения районов без увеличения тарифной нагрузки на жителей республики.