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24 декабря 2019, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА, ЧУВАШЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
В круглом столе по теме «Развитие цифровых технологий в энергетике и подготовка кадров», который состоялся в Чувашском государственном университете, приняли участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, представители предприятий электросетевого кластера Чувашской республики, энергокомпаний, преподаватели и студенты.
На встрече были рассмотрены актуальные темы, касающиеся цифровизации электросетевого комплекса, повышения энергоэффективности, внедрения новых технологических трендов в электроэнергетике.
В ходе общения со специалистами заместитель директора - главный инженер филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Чувашэнерго» Иван Шкрыль рассказал о ключевых направлениях реализации концепции «Цифровая трансформация».
«Для успешного развития цифровых технологий в современных условиях необходимо консолидировать усилия всех задействованных сторон: энергетиков, ведущих отечественных производителей энергооборудования, ученых и студентов профильных учебных заведений», - отметил Иван Шкрыль.
Напомним, концепция «Цифровая трансформация», разработанная ПАО «Россети» - это масштабная программа, согласно которой к 2030 году планируется полностью модернизировать электросети и автоматизировать системы их управления. По завершении проекта бизнесу будет обеспечено не только надежное электроснабжение, но и предоставлены услуги собственной цифровой площадки.
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