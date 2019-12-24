 
Модернизация

Энергетики "Чувашэнерго" обсудили вопросы развития цифровых технологий

В круглом столе по теме «Развитие цифровых технологий в энергетике и подготовка кадров», который состоялся в Чувашском государственном университете, приняли участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, представители предприятий электросетевого кластера Чувашской республики, энергокомпаний, преподаватели и студенты.

На встрече были рассмотрены актуальные темы, касающиеся цифровизации электросетевого комплекса, повышения энергоэффективности, внедрения новых технологических трендов в электроэнергетике.

В ходе общения со специалистами заместитель директора - главный инженер филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Чувашэнерго» Иван Шкрыль рассказал о ключевых направлениях реализации концепции «Цифровая трансформация».

«Для успешного развития цифровых технологий в современных условиях необходимо консолидировать усилия всех задействованных сторон: энергетиков, ведущих отечественных производителей энергооборудования, ученых и студентов профильных учебных заведений», - отметил Иван Шкрыль.

Напомним, концепция «Цифровая трансформация», разработанная ПАО «Россети» - это масштабная программа, согласно которой к 2030 году планируется полностью модернизировать электросети и автоматизировать системы их управления. По завершении проекта бизнесу будет обеспечено не только надежное электроснабжение, но и предоставлены услуги собственной цифровой площадки.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Волга

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
“Омскэлектро” планирует строить новые линии наружного освещения города
На Новосибирской ГЭС завершен капитальный ремонт гидроагрегата №1
Федеральная сетевая компания установила свыше 6 тыс. новых изоляторов на магистральных сетях Сибири
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно