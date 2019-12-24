 
Модернизация

Федеральная сетевая компания установила свыше 6 тыс. новых изоляторов на магистральных сетях Сибири

Федеральная сетевая компания установила свыше 6 тыс. новых изоляторов на магистральных сетях Сибири

24 декабря 2019, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

237 просмотров

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») в ходе ремонтной программы установила более 6 тыс. единиц опорно-стержневой изоляции на  подстанциях Сибирского федерального округа, а также в Республике Бурятии и Забайкальском крае. Это значительно повысило в сезон максимальных нагрузок надежность работы ключевых центров питания 10 регионов с населением свыше 19 млн человек.

Опорно-стержневые изоляторы (ОСИ) предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках. Перепады температуры воздуха, снег, дождь, ветровые нагрузки становятся причиной износа и последующего разрушения изоляторов. Взамен выработавших свой ресурс устройств установлены современные изоляторы, адаптированные к суровым климатическим условиям. Это значительно снижает риск повреждения подстанционного оборудования.

Наибольшие объемы работ по замене ОСИ выполнены на подстанциях Красноярского края (1570 единиц), Кемеровской и Томской областей (1638 штук).

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
“Омскэлектро” планирует строить новые линии наружного освещения города
На Новосибирской ГЭС завершен капитальный ремонт гидроагрегата №1
Энергетики
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно