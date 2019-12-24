Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») в ходе ремонтной программы установила более 6 тыс. единиц опорно-стержневой изоляции на подстанциях Сибирского федерального округа, а также в Республике Бурятии и Забайкальском крае. Это значительно повысило в сезон максимальных нагрузок надежность работы ключевых центров питания 10 регионов с населением свыше 19 млн человек.

Опорно-стержневые изоляторы (ОСИ) предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках. Перепады температуры воздуха, снег, дождь, ветровые нагрузки становятся причиной износа и последующего разрушения изоляторов. Взамен выработавших свой ресурс устройств установлены современные изоляторы, адаптированные к суровым климатическим условиям. Это значительно снижает риск повреждения подстанционного оборудования.

Наибольшие объемы работ по замене ОСИ выполнены на подстанциях Красноярского края (1570 единиц), Кемеровской и Томской областей (1638 штук).