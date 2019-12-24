ГК "ССТ" на фестивале "Город — детям"

Группа компаний «Специальные системы и технологии» приняла участие в фестивале «Город — детям», прошедшем в Мытищах в начале декабря.

Фестиваль «Город — детям» состоялся в первую субботу зимы в торговом центре 4Daily и объединил образовательные учреждения, социально-ориентированные некоммерческие организации и крупные предприятия Мытищинского городского округа. Программа мероприятия включала различные мастер-классы, творческие выступления и новогодние розыгрыши подарков.

Идея создания фестиваля «Город — детям» принадлежит Мытищинской торгово-промышленной палате при поддержке Администрации городского округа Мытищи. Генеральным партнером мероприятия выступила Группа компаний «Специальные системы и технологии», крупнейший в России и второй в мире производитель систем электрообогрева на основе нагревательных кабелей.

ГК «ССТ» активно поддерживает культурно-просветительские мероприятия региона. К примеру, плодами многолетней дружбы компании с Мытищинской картинной галереей стали российско-японская выставка «Бриллиант десяти сил», выставка произведений хорватского наивного искусства, выставка художников Андрея Симакова и Ольги Ионайтис, мастер-классы Тоуна Кобаяси и Юкио Кондо, а также выставка достижений Группы «Сделано в России: технологии, меняющие мир».

На стенде фестиваля «Город — детям» ГК «ССТ» разыгрывала ценные призы — портативные сидения-электрогрелки Lappo Comfort Pad, а также проводила профориентационную работу со школьниками городского округа Мытищи.

«Счастливый человек должен работать рядом с домом, у него должна быть интересная работа, и он не должен тратить свое жизненное время на просто перемещение из одной точки в другую. Мы проводим для детей экскурсии по нашему производству, олимпиаду для школьников 7-11 классов “Надежда энергетики”, потому что рассчитываем, что мытищинские ребята получат достойное образование, например, в МЭИ, и придут работать к нам», — рассказал Артур Мирзоян, GR-директор ГК «ССТ».

В структуре Группы компаний «Специальные системы и технологии» функционируют четыре производственных предприятия, отраслевой научно-исследовательский центр, специализированная инжиниринговая компания, международная филиальная сеть. Продукты и решения ГК «ССТ» представлены в 60 странах мира. Штат компании насчитывает более 1500 сотрудников.

Группа компаний «Специальные системы и технологии» развивает взаимодействие с ведущими техническими вузами страны, приглашая школьников на профориентационные экскурсии и студентов на стажировку, организуя лекции и участвуя в ярмарках вакансий.