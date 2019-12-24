ООО ПК «Геопром» инвестирует 70 млн рублей в создание предприятия по производству металлоконструкций в подмосковных Химках, сообщили в Министерстве инвестиций и инноваций Московской области.



Уточняется, что на новом предприятии будут производить сварные металлоконструкции для ЖКХ, дорожных служб и других отраслей народного хозяйства. Штат работников завода составит порядка 90 человек. Сроки реализации проекта не называются.



В министерстве подчеркнули, что инвестора в Подмосковье привлекла Корпорация развития Московской области. При ее содействии между «Геопромом» и администрацией Химок, где планируется возведение предприятия, и было подписано соглашение.

«В текущем году корпорация развития Московской области привлекла в регион более 20 новых резидентов с общим объемом заявленных инвестиций в 11 млрд рублей. Новые резиденты планируют создать свыше 1,8 тыс. новых рабочих мест. Таким образом, мы видим, что инициатива областного правительства по созданию отдельного института для привлечения в регион промышленных инвесторов работает и дает необходимые результаты», – добавил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По данным Kartoteka.ru, ООО ПК «Геопром» с уставным капиталом 10 тыс. рублей зарегистрировано в Подмосковье в 2013 году. В качестве основной специализации компания указывает оптовую торговлю строительными материалами. Руководит предприятием Александр Тутин, владельцем выступает Павел Ширяев. В 2018 году выручка «Геопрома» составила 776,8 млн рублей, чистая прибыль – 59,1 млн рублей.

