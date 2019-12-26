 
Цифровая революция

Александр Новак: "Мы вводим в эксплуатацию современные цифровые объекты"

Александр Новак: Мы вводим в эксплуатацию современные цифровые объекты

26 декабря 2019, 12:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНЭНЕРГО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

179 просмотров

Минэнерго, цифровизация

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в торжественном пуске подстанций 110 кВ в Красноярском, Алтайском краях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также центров управления сетями и обслуживания потребителей.

"Сегодня важное для отрасли событие, потому что мы вводим в эксплуатацию современные цифровые объекты, которые реализуются в соответствии с утвержденной советом директоров компании "Россети" программой цифровизации. Также начинают работу новые современные центры обслуживания потребителей и управления сетями. Рад, что компания  реализует масштабную программу, направленную на повышение эффективности и создание возможности для подключения потребителей", - сказал Александр Новак.

Новые подстанции построены с применением цифровых технологий. Автоматизированные системы управления технологическими процессами, оснащенные системами мониторинга технического состояния оборудования и устройств, дают возможность контролировать работу подстанций в режиме онлайн. Энергообъекты обеспечат электроснабжение нефтяных месторождений и прилегающей инфраструктуры, социальных объектов, позволят снять дефицит мощности, дадут возможность для технологического присоединения новых потребителей, а также повысят надежность и качество электроснабжения населения городов.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
Министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании
Научно-технический совет РусГидро одобрил возможность использования инновационных технологий для антитеррористической защиты ГЭС
На Якутской ГРЭС-2 будет внедрена инновационная система мониторинга работы оборудования
Владимир Якушев: технологии информационного моделирования — движущая сила строительства
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно