Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в торжественном пуске подстанций 110 кВ в Красноярском, Алтайском краях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также центров управления сетями и обслуживания потребителей.

"Сегодня важное для отрасли событие, потому что мы вводим в эксплуатацию современные цифровые объекты, которые реализуются в соответствии с утвержденной советом директоров компании "Россети" программой цифровизации. Также начинают работу новые современные центры обслуживания потребителей и управления сетями. Рад, что компания реализует масштабную программу, направленную на повышение эффективности и создание возможности для подключения потребителей", - сказал Александр Новак.

Новые подстанции построены с применением цифровых технологий. Автоматизированные системы управления технологическими процессами, оснащенные системами мониторинга технического состояния оборудования и устройств, дают возможность контролировать работу подстанций в режиме онлайн. Энергообъекты обеспечат электроснабжение нефтяных месторождений и прилегающей инфраструктуры, социальных объектов, позволят снять дефицит мощности, дадут возможность для технологического присоединения новых потребителей, а также повысят надежность и качество электроснабжения населения городов.