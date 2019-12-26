Дмитрий Медведев подписал постановление об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства "Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна».

Согласно документу, размещённому на официальном портале правовых актов, речь идёт о проектировании и строительстве комплекса зданий: фондохранилище, реставрационные мастерские, фестивальный центр, центр приёма и обслуживания посетителей общей площадью 12 тыс. 419,27 кв. метра.

Общая сметная стоимость проекта - 1 млрд 653,9 млн рублей, в том числе в 2019 году - 327 млн 353,2 руб., в 2020-м - 482 млн 542,7 тыс. руб. Срок ввода в эксплуатацию - 2021 год.