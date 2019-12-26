"ССТэнергомонтаж" в числе номинантов премии "Приоритет—2019"

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» вошла в число номинантов национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019».

Премия «Приоритет» проводится среди отечественных промышленных предприятий с 2015 года по инициативе «Центра развития общественных коммуникаций». Цель конкурса — стимулировать темпы импортозамещения в России, повышать престиж российских производителей и информировать общественность о новых продуктах и технологиях, созданных в нашей стране.

В этом году оргкомитет премии получил на рассмотрение 500 анкет с импортозамещающей продукцией, из которых экспертный и индустриальный совет отобрал 86 компаний-участников. «ССТэнергомонтаж» вошла в число номинантов с уникальной для российского рынка технологией обогрева магистральных трубопроводов на основе скин-эффекта.

Индукционно-резистивная система ИРСН–15000 — единственно возможное решение для поддержания температуры транспортируемой жидкости и защиты от замерзания трубопроводов длинами до 60 км. Такая система не требует устройства сопроводительной линии, питание подается из одной точки. Решение обладает высокой надежностью, механической прочностью и простотой монтажа.

Церемония награждения победителей премии «Приоритет–2019» состоялась 28 ноября 2019 г. в Большом зале Общественной палаты.