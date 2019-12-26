Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области» (Воронежское РДУ) совместно с Верхне-Донским филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» успешно провели комплексные испытания и ввели в работу автоматизированную систему дистанционного управления оборудованием подстанции ПС 220 кВ Бутурлиновка из диспетчерского центра.

В результате реализации проекта Воронежское РДУ получило возможность дистанционного управления коммутационными аппаратами 110–220 кВ и устройствами регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) автотрансформатора (АТ-1) ПС 220 кВ Бутурлиновка с использованием автоматизированных программ переключений (АПП), которые позволяют существенно (в 5–10 раз) сократить длительность производства оперативных переключений по сравнению с их выполнением по командам диспетчерского персонала

АПП – это представленная в виде компьютерного алгоритма последовательность действий при переключениях. Она обеспечивает выполнение переключений, посылая команды непосредственно в автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) управляемого энергетического объекта. При производстве переключений выполняется проверка допустимости переключений на основе анализа топологии сети, формируются команды дистанционного управления оборудованием, а также осуществляется контроль правильности их исполнения и отсутствия незапланированных изменений состояния коммутационных аппаратов. Оснащение подстанций современными АСУ ТП, поддерживающими автоматизированное дистанционное управление, является важным практическим шагом к цифровой трансформации энергетики. Использование передовых цифровых технологий в энергетической отрасли позволяет получить значительный системный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими процессами объектов электроэнергетики и ЕЭС России в целом.

Внедрение автоматизированного дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Бутурлиновка позволяет повысить надежность работы и качество управления электроэнергетическим режимом Воронежской энергосистемы за счет сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети.

В ходе реализации проекта специалисты Воронежского РДУ участвовали в разработке программ комплексных испытаний системы дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Бутурлиновка.

В рамках реализации проекта специалисты Воронежского РДУ совместно с Верхне-Донским ПМЭС определили объемы дистанционного управления из диспетчерского центра Воронежского РДУ, провели необходимую настройку АСУ ТП подстанции и оперативно-информационного комплекса в Воронежском РДУ, протестировали системы обмена технологической информацией, разработали типовые программы переключений для ЛЭП и оборудования подстанции, на основе которых были подготовлены АПП и типовые бланки переключений.

Кроме того, реализованы меры по обеспечению информационной безопасности ПС 220 кВ Бутурлиновка, Воронежского РДУ, а также задействованных каналов связи. В рамках подготовки к испытаниям пересмотрена и введена в действие необходимая нормативно-техническая документация, проведено дополнительное обучение диспетчерского и оперативного персонала. Воронежское РДУ также разработало и реализовало комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний автоматизированной системы дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Бутурлиновка.

В рамках комплексных испытаний Воронежским РДУ совместно с Верхне-Донским филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» проведена проверка каналов связи, полноты объемов поступающей в Воронежское РДУ телеметрической информации для осуществления функций дистанционного управления, функций захвата и освобождения ключа дистанционного управления между Воронежским РДУ и АРМ оперативного персонала ПС 220 кВ Бутурлиновка, функций дистанционного управления коммутационными аппаратами, разъединителями и заземляющими ножами, а также блокировок исполнения ошибочных команд.

Успешное проведение комплексных испытаний подтвердило возможность ввода в эксплуатацию дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Бутурлиновка из диспетчерского центра Воронежского РДУ.